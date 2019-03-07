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台股3月高檔震盪怎麼布局？這八家現金殖利率超過8%

2019-03-07 12:34經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

各公司公告去年財報之後，緊接著將宣布股利政策，法人認為，台股經過1~2月大漲後，3月進入高檔震盪，資金可望由股價漲高股，轉進高現金殖利率股，殖利率題材將逐漸升溫。

群益投顧將現金股利題材分兩種，一為高現金股利，或優於預期的現金股利，如台積電（2330），董事會擬配發8+2元，現金殖利率雖未高於同業，但優於預期。

二是高於預期的殖利率，通常是股性較冷門，比較可能發生利多見報爆量震盪，上櫃營建股亞昕即是一例，該公司去年EPS 2.05元，擬配發2元，股利配發率達97%，殖利率高達10%，股價先前一度即急拉。

根據CMoney統計，目前已有188家上市櫃公司公布股利，其中，現金殖利率高於8%的個股，包括南亞科、亞昕、佳穎、朋億、永信建、寶利徠、聖暉等八家，現金殖利率達7%的亦有亞弘電、凡甲、科懋、光聯、益張、聯陽、迅德、禾伸堂、敦陽科、森鉅、宏益、福懋科等16家。

國泰證期副總經理錢冠州則指出，上市櫃公司公布股利政策後，配發股利不錯的個股，股價應會先有反應，但投資人挑選時，也要搭配其他條件，如低本益比、低股價淨值比等，產業基本面趨勢也不能不留意。

台股3月進入高檔震盪，資金可望由股價漲高股，轉進高現金殖利率股。 報系資料照
台股3月進入高檔震盪，資金可望由股價漲高股，轉進高現金殖利率股。 報系資料照
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製表：李娟萍
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