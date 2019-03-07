PA傳統淡季影響 法人暫保守看待

2019-03-07 11:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



PA產業受智慧型手機成長趨緩加上傳統淡季來臨，2月營收仍維持相對低檔水準，累計前二個月營收與去年同期相較，年減幅度也都出現20%以上的下滑下，法人機構暫保守看待產業表現。

法人機構表示，全新2月營收年減21.9%、月減4.54%，累計營收2.79億元，年減27.3%，達成市場預期本季營收5.67億元目標的49.24%，達成率低於預期，推估應是主要客戶功率放大器產品營運表現不佳的影響。

在VCSEL部分，目前已至最終階段，去年11月開始間接出貨給韓系智慧型手機，Lumentum認證隨時可望能有最終結果出現，目前評價合理，建議持有。

穩懋2月營收年減20.53%、月減12.19%，累計營收年減21.86%；公司預估本季營收較上季將減少16~19%之間，主因進入傳統淡季加上客戶去化庫存的影響。

但分析師認為，雖公司樂觀看待產業長期的成長潛力，無論是在光電領域、5G基礎建設以及手機、WiFi 6的發展趨勢，皆有利發展，但今年智慧型手機成長趨緩，5G目前處於非常初期的階段，對2019年的貢獻恐將有限，因此，維持中立建議。

宏捷科2月營收年減27.67%、月減17.44%，累計營收年減25.09%。

分析師指出，公司目前對上半年看法偏向保守，預期下半年業績可快速回升；不過，雖公司VCSEL營收占比出現明顯上揚，但目前訂單能見度已下降至三至四周，未來毛利率的上揚取決於產能利用率，目前操作建議中立。