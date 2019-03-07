穩定收益新選擇 國泰三檔A級產業債ETF掛牌

2019-03-07 09:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



ETF發行熱，合計在證券市場掛牌的ETF已超過160檔，國泰投信今（7）日再掛牌三檔債券ETF，分別是國泰A級金融債ETF（00780B）、國泰A級科技債ETF（00781B）及國泰A級公用債ETF（00782B），以每股40元發行。

債券ETF才推出2年時間，就躍升為投資人最愛投資的標的之一。國泰投信ETF團隊經理人鄭立誠指出，債券ETF受到投資人青睞，應有三大原因，一是ETF交易成本低，國泰三檔ETF之經保費不到0.5%，成本相對較低，省到就是賺到的概念，普遍被投資人接受。

其次，ETF投資的成分股或債，在投信官網上每日完整揭露，透明度相當高，投資人可輕易掌握ETF持有標的方向。最後一項優勢則是三檔ETF提供投資人季配息，每季有穩定的利息收益，是穩健型投資人的最愛。

國泰投信認為，2018年聯準會完成四度升息，聯邦基金利率來到2.25%到2.5%之間的範圍，但在全球經濟增長趨緩的2019年，預期聯準會升息將下修一至二次，升息腳步放緩，並且逐步接近升息循環末端，正是債市多頭啟動的時機。

國泰三檔債券ETF，鎖定金融、科技及公用事業等三大最具前景的產業中，加上其成分股均為信評佳、體質穩健之知名企業發行的公司債，也就是信評為A等級的債券，在震盪市場中，具攻守兼備的優勢。

鄭立誠進一步說明，金融債、科技債與公用事業債是現階段最有賺頭的三大產業債。以金融債來說，聯準會自2015年升息開始，金融業淨利差提升，獲利及財務體質改善，可望持續受惠，國泰A級金融債ETF（00780B）鎖定基本面穩健的金融債，以提升投資組合的收益。

科技則是近年來投資趨勢看好的標的，國泰A級科技債ETF（00781B）鎖定美國科技業包括AI、5G、電商、雲端與互聯網等科技產業中最佳的公司，可創造成長收益。

國泰A級公用債ETF（00782B）則看好公用事業獲利穩健及高殖利率的特性，有助提升投資組合的防禦性。看好三檔A級產業債的投資人，自3月7日起，指名證券代號，即可在櫃買中心買到三檔ETF。