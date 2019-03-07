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郭明錤上修三星S10系列出貨預估3成 概念股樂

2019-03-07 09:39經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

三星S10系列預購需求優於預期。 美聯社
三星S10系列預購需求優於預期。 美聯社
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天風國際證券分析師郭明錤最新報告指出，三星S10系列預購需求優於預期，S10系列的全球預購需求，較S9系列增加30~40%，他上修2019年S10系列出貨預估30%，自3,000~3,500萬支，調高至4,000~4,500萬支。

郭明錤預期，歐菲光、GIS-KY、Suprema及Semco，為最受關注的三星概念股，並指出，S10系列出貨動能優於市場預期的主要原因有四：一、市場對高階手機市場成長性過度悲觀；二、與iPhone規格差異化，包括超聲波屏下指紋、後置三攝像頭與反向無線充電等；三、中國市場需求較預期好很多；四、換機方案。

郭明錤認為，S10+與S10為Qualcomm超聲波屏下指紋首度量產成功案例，效能與設計均優於光學式，預期超聲波屏下指紋月出貨量在3月將顯著成長，至約600萬顆。

超聲波屏下指紋關鍵供貨商包括Qualcomm，設計方案提供者。該公司亦是5G基頻芯片領導廠商；歐菲光，模組供貨商，該公司亦受益於今年下半年新款iPhone相機模組占比提升；GIS，模組供貨商，該公司的Megasite事業營收與獲利可望受益於iPad出貨量年成長；Suprema，演算法供貨商，亦是三星光學屏下指紋演算法供貨商。

Semco為S10+與S10後置三鏡頭與模組供貨商，該公司可望受益於垂直整合與高單價（約40美元）三鏡頭模組。

S10系列其他主要受益產業包括熱導板、RFPCB與前雙攝像頭。如熱導板：雙鴻（主要供貨）與超眾。

OLED RFPCB BHflex（主要供貨商）與DK Tech；前雙攝像鏡頭大立光 （鏡頭）、Sekonix（鏡頭）、Patron（模組）、與MCNEX （模組）。

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