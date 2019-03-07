今日台股盤前重點掃描

2019-03-07 07:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



一、經濟成長疑慮拖累美股連跌三日 道瓊下挫133點

美股連三日下跌，標普500指數創一個月來最大單日跌幅；在周五公布關鍵的就業報告前，最新數據顯示經濟正在放緩，令人對經濟前景產生擔憂。道瓊工業指數下跌133.17點或0.52%，報25,673.46點；標普500指數跌18.2點或0.65%，報2,771.45點；那斯達克指數跌70.44點或0.93%，報7,505.92點。

二、熱錢燒 兩月湧入2,000億

外資加碼台股，銀彈同步流入台灣。金管會昨（6）日公布最新外資統計，2月外資持續淨匯入，淨匯入金額擴大到33.58億美元，外資連兩個月淨匯入63.69億美元，約新台幣近2,000億元，為近二年來首見。

三、大立光股價 外資喊5字頭

股王大立光2月營收優於市場預期，大和資本、法銀巴黎、野村證券等三大外資最新報告全數把目標價拉高到5,000元之上，加上日前里昂已調高目標價到5,608元，等於目前已有四家外資都喊出「5」字頭，力挺股王將走長多頭。

四、台股上演融券回補大戲 有利多方續攻

台股融券回補邁入高潮，台積電、南亞科、瑞儀、力山等重量級大廠，清明節前將領銜上演「回補大戲」，181家上市櫃企業、逾6萬張融券，總計超過55億元的回補買盤將齊步進場，力撐台股多頭不墜。

五、台塑四寶營收 2月蹲3月跳

由於農曆春節工作天數少，台塑四寶昨（6）日公布2月營收創下一至三年來新低。合計四寶2月總營收1,157億元，年減8.6%。隨著年後下游開工率回升，加上油價觸底反彈，四寶皆看好3月營收會比2月成長，且第2季優於第1季。

六、可成去年EPS 36.31元 新高

金屬機殼大廠可成昨（6）日公告去年度財報，受惠手機及筆電業務出貨暢旺，獲利年增逾54%，每股純益36.31元，創新高，連續八年賺逾一個股本。可成董事會並決議，去年度盈餘每股配發現金股利12元，與前年度盈餘歷史新高股利相當，共將配發約 92.45 億元的現金股利，配息率為 33.05%，以昨日收盤價233.5元計算，現金殖利率約5.1%。可成訂6月12日召開股東會，屆時將通過去年財報以及股利政策。

七、三星S10預購熱 台系鏈吃補

三星新款旗艦機S10系列上月發表後，兩岸預購火熱，不僅台灣昨（6）日第一批預購領貨出現久違的天未亮就大排長龍熱潮，中國大陸更出現預購量較前一代大增四倍盛況，有助GIS-KY、大立光等供應鏈出貨。