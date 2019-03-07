親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

美國務院宣布 宗教自由大使將首訪台灣

今日台股盤前重點掃描

2019-03-07 07:28經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

一、經濟成長疑慮拖累美股連跌三日 道瓊下挫133點

美股連三日下跌，標普500指數創一個月來最大單日跌幅；在周五公布關鍵的就業報告前，最新數據顯示經濟正在放緩，令人對經濟前景產生擔憂。道瓊工業指數下跌133.17點或0.52%，報25,673.46點；標普500指數跌18.2點或0.65%，報2,771.45點；那斯達克指數跌70.44點或0.93%，報7,505.92點。

二、熱錢燒 兩月湧入2,000億

外資加碼台股，銀彈同步流入台灣。金管會昨（6）日公布最新外資統計，2月外資持續淨匯入，淨匯入金額擴大到33.58億美元，外資連兩個月淨匯入63.69億美元，約新台幣近2,000億元，為近二年來首見。

三、大立光股價 外資喊5字頭

股王大立光2月營收優於市場預期，大和資本、法銀巴黎、野村證券等三大外資最新報告全數把目標價拉高到5,000元之上，加上日前里昂已調高目標價到5,608元，等於目前已有四家外資都喊出「5」字頭，力挺股王將走長多頭。

四、台股上演融券回補大戲 有利多方續攻

台股融券回補邁入高潮，台積電、南亞科、瑞儀、力山等重量級大廠，清明節前將領銜上演「回補大戲」，181家上市櫃企業、逾6萬張融券，總計超過55億元的回補買盤將齊步進場，力撐台股多頭不墜。

五、台塑四寶營收 2月蹲3月跳

由於農曆春節工作天數少，台塑四寶昨（6）日公布2月營收創下一至三年來新低。合計四寶2月總營收1,157億元，年減8.6%。隨著年後下游開工率回升，加上油價觸底反彈，四寶皆看好3月營收會比2月成長，且第2季優於第1季。

六、可成去年EPS 36.31元 新高

金屬機殼大廠可成昨（6）日公告去年度財報，受惠手機及筆電業務出貨暢旺，獲利年增逾54%，每股純益36.31元，創新高，連續八年賺逾一個股本。可成董事會並決議，去年度盈餘每股配發現金股利12元，與前年度盈餘歷史新高股利相當，共將配發約 92.45 億元的現金股利，配息率為 33.05%，以昨日收盤價233.5元計算，現金殖利率約5.1%。可成訂6月12日召開股東會，屆時將通過去年財報以及股利政策。

七、三星S10預購熱 台系鏈吃補

三星新款旗艦機S10系列上月發表後，兩岸預購火熱，不僅台灣昨（6）日第一批預購領貨出現久違的天未亮就大排長龍熱潮，中國大陸更出現預購量較前一代大增四倍盛況，有助GIS-KY、大立光等供應鏈出貨。

外資營收
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

穿戴出貨增 概念股樂

2019-03-06 23:24

台股上演融券回補大戲 有利多方續攻

2019-03-07 00:18

配息新制上路 留意融券回補

2019-03-06 23:32

就市論勢／網通、伺服器 長線布局

2019-03-06 23:29

擁3大優勢 精準醫療潛「利」佳

2019-03-06 15:14

「悲觀時布局、狂歡時出場」 理財教母靠3原則逮到A股噴出

2019-03-06 15:01

台積電擬每季配息 證交所：融券人可轉為借券人

2019-03-06 14:34

細胞治療結盟 高端、基亞、台寶同慶

2019-03-06 14:34

股價動能具潛力 法人看好精準醫療產業

2019-03-06 13:10

市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑

2019-03-03 08:45

謝金河：尋找春江水暖的鴨

2019-01-31 15:26

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

玉山金連續7年獲利創新高 今年擬配1.3元股利

2019-03-06 20:28

台股短線多頭火力不足 追價風險增

2019-03-06 17:52

玉山金法說會給成績單 連續七年獲利創新高

2019-03-06 17:26

台塑四寶2月營收1,157億月減16.2% 近一年新低

2019-03-06 13:58

台股殖利率高 外資回補

2019-03-06 23:32

工具機股 訂單「展」翅

2019-03-06 14:34

面板股 2虎挾量領攻

2019-03-06 14:34

美時戒癮藥、新品上市助威 今年EPS挑戰5元

2019-03-06 18:35

四年多來首家 公勝保經登錄興櫃最高價攀38.8元

2019-03-06 15:21

蘋概三王股撐盤 台股量縮上漲51點收10,357

2019-03-06 13:43

台股上演融券回補大戲 有利多方續攻

2019-03-07 00:18

DRAM未落底 南亞科股價一度跌逾3%

2019-03-06 12:09

擁3大優勢 精準醫療潛「利」佳

2019-03-06 15:14

GIS 2月營收月減14.8% 擬配4元現金股利

2019-03-06 11:06

穿戴出貨增 概念股樂

2019-03-06 23:24

神盾 2月營收逆勢增

2019-03-06 23:22

台塑四寶營收 2月蹲3月跳

2019-03-07 00:51

可成辦現增 上限5,000萬股

2019-03-07 00:49

股價動能具潛力 法人看好精準醫療產業

2019-03-06 13:10

金融股 京城銀率小尖兵擂戰鼓

2019-03-06 14:34

上銀、祥碩 外資有雜音

2019-03-06 23:32

期權受害者自救會 擬8日赴行政院抗議

2019-03-06 11:39

鴻海市值 重返兆元

2019-03-06 23:32

華新科本月營收 有望回溫

2019-03-06 23:22

網通晶片助陣 瑞昱本季挑戰新高

2019-03-06 14:43

明基材月營收連12個月年增 股價帶量走揚

2019-03-06 09:52

可成去年EPS 36.31元 新高

2019-03-07 00:49

工具機傳接單喜訊 相關族群股價漲

2019-03-06 10:55

玉山銀發展AI 要替客戶每周篩出打敗大盤的績優台股

2019-03-06 15:16

佳世達2月營收107.81億元 連24個月年增

2019-03-06 17:32

南亞科2月年減42.7% 創近3年新低

2019-03-06 14:43

細胞治療結盟 高端、基亞、台寶同慶

2019-03-06 14:34

配息新制上路 留意融券回補

2019-03-06 23:32

聯電擬每股配息0.58元 殖利率4.95%

2019-03-06 19:30

漢磊獲利創轉型後新高 持嘉晶股市值逾90億元

2019-03-06 11:14

可成去年EPS 36.31元 擬配發12元現金股利

2019-03-06 18:12

美時 今年每股估賺5元

2019-03-06 23:24

2月營收／華通、南電、景碩 減逾三成

2019-03-06 23:22

玉山金獲利締新猷 今年聚焦科技、跨境及三道防線

2019-03-06 15:56

聯發科、宜鼎 認購熱

2019-03-06 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top