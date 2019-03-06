谷月涵接班人定案 徐振志升任花旗證券台灣區主管

2019-03-06 22:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



「台灣先生」谷月涵從花旗環球證券退休後，花旗台灣區研究部主管及董事長職務就懸缺，不過最新消息指出，台灣區主管已有新人選接任谷月涵，將由資深半導體分析師徐振志升任；花旗公關證實此消息。

近期花旗發布的台股報告，已見徐振志掛名為第一撰寫人，引發外界好奇徐是否接任谷月涵？花旗指出，徐振志確實升任為花旗環球證券台灣區研究部主管，人事令已經生效，同時徐仍將負責其擅長的半導體研究。

長期觀察徐振志的外資圈人士指出，徐給人的印象，是工作認真，報告務實，不像一些為求知名的分析師會誇大言詞，也因他的努力態度，讓海外客戶對報告內容認同，其與客戶關係相當良好。

徐振志最知名的一役，是過去曾與摩根大通同時力拱台積電，看好台積電衝破200元，在兩大外資你一來、我一往下，台積電突破200元大關並掀起罕見的大漲波段。當時徐以紮實的研究數據，證明台積電有深遠潛力，帶動客戶下單；而到近期，徐振志持續因為優異研究成果吸引目光，榮獲素有「外資奧斯卡」的《機構投資人》雜誌票選佳績，在去年評選入選半導體上游個人前五名。

徐振志早期經歷，曾先任職於全球最大的半導體設備和服務供應商應材，之後才轉行為外資分析師，使其對數據掌握的敏銳度高，

他在花旗前曾任職於摩根大通，於夏鮑文轄下負責電子產業研究，其後轉任摩根大通投行部。2010年，陸行之離開花旗，半導體分析師有了懸缺，花旗便找來徐振志接任，並於不久找來徐在小摩的同事張凱偉加入花旗，「等於陸行之走了後，由摩根大通幫接掌花旗電子產業研究，為花旗開啟新時代。」