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友華營運呈黃金交叉 挑戰製藥獲利王

2019-03-06 19:32經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

友華( 4120 )海外營運有成，去年海外營收占比首度突破五成，與內銷占比呈「黃金交叉」，預估今年在新產品助威下，營收有機會跨越60億元大關、再創新高，在匯率、費用等不利因素減輕下，本業將挑戰台灣製藥業獲利王。

友華總經理蔡孟霖今（6）日表示，友華去年外銷占比是史上首度突破五成，今年在藥品、保健領域續推新品、新市場銷售成長下，營收可望繼續創高。

友華去年因建置新的資訊系統加上匯損，侵蝕獲利逾億元，去年每股稅後純益（EPS）為2.84元，若不計上述因素，則去年EPS仍有4到5元，今年會更好。

奶粉事業方面，蔡孟霖表示，友華的自有品牌奶粉「卡洛塔妮」海外銷售近年均以雙位數成長，銷售地區也逐年增加，銷售地區包括中國大陸、香港、新加坡、馬來西亞，去年嬰幼兒羊奶粉海外銷售占比約六成，今年規劃在印尼、菲律賓推出嬰幼兒用的奶粉（包括牛羊奶）。

在藥品方面，蔡孟霖表示，公司繼續推出新品，包括眼藥等也繼續布局新市場，版圖涵蓋港、星、菲、越、馬，今年將進入緬甸市場。他解釋，過去緬甸藥品多來自印度，當地政府有意解決假藥流竄的問題，再隨著緬甸經濟轉佳，台灣藥品將有扎根機會。

另外，蔡孟霖也看好中國大陸、歐洲市場。在大陸部分，他指出大陸積極推學名藥上市，該公司目前與大陸廠商有多個合作品項正洽談中，近期將報喜。

至於子公司，蔡孟霖表示，錠劑廠友霖在美國已取得四張藥證，包括近期剛取證的抗糖尿病產品，在四項產品的銷售下，未來友霖的營運會逐漸轉佳，今年若不計研發投入的部分，本業已經開始轉正，母公司友華的負擔也將逐漸減輕。

另一個子公司友杏屬針劑廠，預計今年4月前完成確效，第4季送申請GMP查核，該公司目前與美國公司洽談代工，自有的癌症針劑產品則預計明年送藥證申請。

友華營收
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