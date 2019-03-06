美時戒癮藥、新品上市助威 今年EPS挑戰5元

2019-03-06 18:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



美時（1795）今（6）日參加元富證券舉辦的投資論壇，法人聚焦該公司戒癮藥及若干新產品未來銷售展望，公司樂觀期待今年營運，會後法人則估計，在展望不變的情況下，今年美時每股稅後純益（EPS）有機會挑戰5元，明年則可望翻倍，達到一個股本的獲利動能。

美時今日參與元富投資論壇，由美時副董事長林羣親自出席，由於該公司近期戒毒藥：Suboxone藥舌下含片學名藥Buprenorphine／Naloxone獲准在美國開賣並已正式銷售，因此受到法人與投資大眾關注。

美時攜手母集團艾威群的舌下含片學名藥Buprenorphine／Naloxone已經在美開賣，適應症為鴉片類藥物上癮，原廠Indivior前年在美國銷售額達到10億美元，雖然同時有印度藥廠Dr.Reddys加入競爭，但短期內應不會再出現新的競爭者，換言之，美時未來三年將可瓜分這10億美元的大市場。

在戒癮藥物上市的助威下，美時近日股價連番大漲，今日繼續推高，收在111元、、上漲5.5元，股價寫下四年來新高紀錄，顯示投資人對該公司未來營運的樂觀期待，看好未來三年營運，唯股價創下四年來新高，仍須檢驗後續銷售成果。

據悉，戒癮藥原廠Indivior在美國銷售四個劑型，每人一年使用的藥價平均為4,500美元，而美時的學名藥價格則更具競爭力，至於藥價幾何，美時則表示，因產品剛上市，基於商業考量因此無法透露。

美時除了戒癮藥物外，今年也將陸續有多項產品在歐洲市場銷售，均為特殊學名藥產品，適應症包括非小細胞肺癌、血癌與乳癌等，美時表示，這類產品沒有專利問題，獲准後即可直接銷售、貢獻營運。

在營運方面，美時去年前三季稅後純益約2,700萬元，EPS為0.11元，法人估，美時去年全年的獲利可望優於前年，但真正獲利爆發則從今年開始，推估若該公司的戒癮藥、新產品海外銷售順利，則今年EPS要有5元應該不是難事，而明年獲利則可望有翻倍的機會。