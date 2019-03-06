中國卯力發展股市 謝金河問財金首長看出端倪沒？

2019-03-06 17:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



中國深滬股市去年跌幅三成居全球之冠，但今年以來已拉出近三成的漲幅，從大熊變成狂牛，財信傳媒董事長謝金河今（6）日以股市成了新強國戰略為題在臉書發文指出，當中國卯足全力發展股市，台股有加速邊緣化的壓力，不知財金部會首長有沒有看出這個端倪？

謝金河表示，在去年及今年分別出現下跌、上漲，但幅度都是世界第一的市場，到底出現什麼微妙的變化？原來從穏金融到全面發展資本市場，已成新的國策。他指出，今年1月21日習近平提到慎防黑天鵝及灰犀牛襲擊，首度觸及經濟發展議題。

2月22日則是針對國際金融形勢，深化金融改革發表重要談話，習近平說：「金融活，經濟活；金融穏，經濟穩。經濟興，金融興；經濟強，金融強。」他同時特別提到，要建設一個規範，透明，開放，有活力，有韌性的資本市場，完善資本市場基礎性的強度。

謝金河指出，在習近平講話後，黨媒《中証報》的大頭條寫著「股市將成為國家重要核心競爭力組成的部分」，看到這個標題，敏感的股市投資人一看就知道未來的巨大變化。

謝金河透露，很仔細把文章內容看三遍，發現其中透露幾個重點，謝金河強調，第一個重點是，過去中國靠房地產拉動GDP，房市市值是股市的10倍，現在房市面臨泡沫化危機，必須大力發展股市，成為發展核心競爭力的平台，這是今年最大的改變。

第二個重點，去年深滬股市跌幅全球之冠，也衝擊人民的信心，股市可以拉升人民的信心，對産業發展帶來助力。這次加上A股三倍入摩效應，正好搭上順車。

第三個重點是以美國為鏡，美國資本市場是全球的重心，中國是世界第二大經濟體，但資本市場實力差太多，從這裡可以看出中國看到自己的不足，力思迎頭趕上之道。

第四個重點是，當中國卯足全力發展股市，台股有加速邊緣化的壓力，不知財金部會首長有沒有看出這個端倪？謝金河強調，如果方向是這樣走，未來不可低估中國股市的威力，這是質變與量變的開端。