永大經營權之爭延燒 日立延長公開收購至4月22日

2019-03-06 16:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



就株式會社日立製作所（日立）透過全資子公司台灣日立電梯股份有限公司（台灣日立電梯），以全數取得在台灣證券交易所上市之台灣電梯企業永大機電工業股份有限公司（永大機電）已發行且流通在外之股份為目的進行之本次公開收購。台灣日立電梯決定將本次公開收購之收購期間（原訂期間為2019年1月17日至3月7日）延長至4月22日。

日立指出，公開收購期將延長至4月22日一事，已在今日根據台灣公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第18條第2項規定，向台灣主管機關申報。

此係因作為本次公開收購成就條件之主管機關核准（即台灣經濟部投資審議委員會外人投資許可，以及台灣公平交易委員會就本次結合作成不禁止結合之決定），預計無法於3月7日前成就，故根據台灣公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第18條第2項規定申報延長收購期間。

此外，依台灣公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第7條第2項之規定，對同一上市公司發行之有價證券公開收購者（競爭收購者），有義務於原公開收購期間屆滿之日五個營業日以前向主管機關提出公開收購的申報並公告。

於本次公開收購中，原公開收購期間屆滿之日五個營業日以前（即截至2019年2月26日）並未確認到有競爭收購者提出公開收購申報之事實，故本次公開收購今後不存在競爭收購的可能性。

日立做為本次公開收購的唯一收購者，計劃取得永大機電已發行且流通在外之股份，並以最終將該公司納為全資子公司為目標。就本次公開收購延展而言，除公開收購期間以外之所有公開收購條件，均維持不變。