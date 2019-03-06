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玉山金獲利締新猷 今年聚焦科技、跨境及三道防線

2019-03-06 15:56經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

玉山金控（2884）公布2019年前二個月自結稅後盈餘35.2億元，較去年同期成長10.2%，創同期歷史新高；展望今年聚焦科技、跨境及三道防線，成立智能金融處，將AI深入到營運各層面，並在新加坡分行開辦財富管理業務，協助企業主境外理財。

玉山金控今（6）日舉行記者會及法人說明會，因應科技發展的趨勢、跨境平台的建構以及法令遵循、風險管理與洗錢防制的需求，2019年玉山金控策略主軸將持續聚焦科技、跨境及三道防線，總經理黃男州宣布，玉山銀行正式成立「智能金融處」，由科技長陳昇瑋負責。

智能金融處為人工智慧及資料技術的專責單位，將開發人工智慧及資料科學的各項技術，致力發展場景金融、普惠金融及智能金融。

在跨境方面，今年將在新加坡分行開辦財富管理業務，提供企業主境外理財、企業傳承等專業諮詢 。

黃男州表示，新加坡是東協金融交易的核心，將鎖定深耕當地的台商為目標客群，串連台灣及香港的財富管理平台，逐步豐富產品組合，提供更全面的理財方案，讓顧客享有國際級私人銀行的特色產品與客製化服務。

玉山金表示，2018年各項業務均有表現，存款業務有三項全國第一名，分別為總存款增量、外幣存款增量以及外幣存款成長率；總放款成長率10.1%，其中國內消費者貸款成長率14.4%為全國第一名 ；以跨境台商及國際企業融資為主的外幣放款成長21.9%，展現海外布局帶動整體外幣需求的成效 。

玉山金控財富管理新加坡
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