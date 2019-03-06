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宏達電2月營收6.3億元月減37.83% 上市掛牌以來新低

2019-03-06 15:26經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

宏達電2月受淡季及工作天數減少的影響，單月營收連續三個月都呈現衰退。圖為宏達電董...
宏達電2月受淡季及工作天數減少的影響，單月營收連續三個月都呈現衰退。圖為宏達電董事長暨執行長王雪紅。 聯合報系資料照／記者何佩儒攝影
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宏達電（2498）今（6）日公布2月自結合併營收6.3億元，月減37.83%，年減76.07%，主受淡季及工作天數減少的影響，單月營收連續三個月都呈現衰退，再創2002年3月上市掛牌以來新低；累計前2月合併營收16.3億元，年減72.89%。

宏達電指出，旗下首款區塊鏈手機 HTC EXODUS 1 將與全球第一款加密技術相容的瀏覽器Opera 合作；HTC EXODUS 1開放以一般法定貨幣購買，預計3月起開賣，建議售價美金699元（新台幣21,900元）。

董事長暨執行長王雪紅親自領軍參加MWC，除展示一系列創新軟硬體，包括最新發表的VR一體機Vive Focus Plus、Vive Pro Eye、多款由合作夥伴所開發的創新內容、由Vive內部團隊自行開發的多人協作工具Vive Sync、及多款未來結合VR及5G的開創性應用等之外，今年再度應大會邀約擔任專題演講嘉賓（Keynote speaker），主題為「Immersive Content」，並以實例進一步闡述VIVE Reality願景。

宏達電在MWC上展出首款5G mobile smart hub；充分利用5G網路超高速傳輸和超快連接的特性，以極具創意的便攜設計，滿足家庭和企業用戶的需求，提供流暢的4K影片串流、低延遲遊戲體驗和多達20個用戶的5G行動熱點功能。全球各大電信商包括美國的Sprint、澳洲的Telstra，以及最近新增英國的Three、德國的Deutsche Telekom、瑞士的Sunrise和芬蘭的Elisa等歐洲電信商，都將提供HTC 5G Hub來服務電信客戶。

宏達電指出，HTC VIVE再度成為藝術界年度盛會、Art Basel巴塞爾藝術展香港展會的官方虛擬實境夥伴，將在3月底香港藝術博覽會，展出葛萊美音樂獎得主Laurie Anderson、和台灣新媒體藝術家黃心健共同創作的VR藝術作品To the Moon《登月》。

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