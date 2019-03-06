玉山銀發展AI 要替客戶每周篩出打敗大盤的績優台股

2019-03-06 15:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



玉山金總經理黃男州今（6）日在法說前的記者會中，宣布玉山銀正式成立「智能金融處」，由科技長陳昇偉博士負責，將開發人工智慧及資料科學的各項技術，發展場景金融、普惠金融及智能金融。

「智能金融處」為人工智慧及資料技術的專責單位，陳昇偉博士現為台灣人工智慧學校執行長、中央研究院資訊科學研究所研究員暨資料洞察實驗室主持人，研究領域為大數據分析、深度學習等，是台灣大數據及人工智慧的專業人才。

他現在借調到玉山金，將帶領玉山金的科技發展。陳昇偉表示，該單位將負責開發未來五年人工智慧平台所需的技術，人工智慧是一個泛用的技術，玉山金將運用人工智慧深入到營運各層面，全方位與現行業務融合。

在人工智慧應用案例，他舉例說，包括警示帳戶冒用、信用卡盜刷、核對支票手寫人名、房屋自動核價，以及台股績優股的預測（此一功能尚未上線，每一周篩選出50檔可以打敗下周大盤表現的績優股票），協助客戶可以作出最佳組合配置。

黃男州表示，玉山金的科技發展策略，將是虛實整合、人機協作（AI Inside，Human Outside），其目的是讓顧客取得服務及商品，而為達此目的，金融業要走出去，與各個產業進行合作。

玉山金向來是金融股的績優生，該公司2018年自結獲利170.99億元，連續七年獲利創新高，較前一年同期成長15.9%，EPS 1.58元，股東權益報酬率（ROE）11.06%、資產報酬率（ROA）0.78%。截至今日，玉山金市值為2,404億元。

主要子公司玉山銀行獲利成長15.2%，股東權益報酬率（ROE）11.23%，為金控旗下銀行第一名。

玉山金2019年前二個月自結獲利35.2億元，較去年同期成長10.2%，亦創同期歷史新高。