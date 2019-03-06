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擁3大優勢 精準醫療潛「利」佳

2019-03-06 15:14聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

今年來全球股市漲聲四起，而被市場寄予厚望的精準醫療產業，整體累計大漲19%，超越S&P 500指數。法人指出，觀察資金流向、併購活動與獲利動能等三大指標，精準醫療產業持續獲得投資人看好，為股價注入強力推升動能，後市爆發力不容小覷。

事實上，根據大和計量統計，今年來流向健康醫療相關ETF的資金，已有10億美元，預估全年有機會達到68億美元，相較於去年的44億美元，增加了5成以上，顯示資金動能強勁。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，美國聯準會態度偏鴿、中美貿易戰休兵，全球股市上演慶祝行情，不過，德國ifo最新公布的全球經濟氣候指標，已透露景氣放緩的跡象，考量基本面因素，部分資金採取穩健策略，轉進股價估值合理、獲利具成長潛力的醫療類股。

而被市場寄予厚望的精準醫療產業，分析師預估，未來3~5年的長期獲利年複合成長率上看16.63%，超越S&P 500企業10.84%的成長表現，成為吸睛焦點。

常李奕翰表示，雖然今年景氣與企業獲利可能放緩，精準醫療仍保有雙位數的成長幅度，代表生醫保健產業轉向精準醫療的趨勢正逐步確立。過去，居高不下的醫療成本，在精準醫療技術與應用的幫助下，醫院與患者能達到早期預防、快速痊癒、後續全方位照護的服務，更降低個人醫療成本。

看好未來的利基性，傳統藥廠、生技公司積極透過併購方式，將產品與服務延伸到精準醫療領域。如：羅氏藥廠近年先後併購Foundation Medicine、Spark Therapeutics等基因公司；嬌生併購Auris Health外科手術機器人公司。

常李奕翰表示，對大廠而言，併購可以降低進入門檻，快速取得市場，參與成長機會，同時為精準醫療產業投資帶來加溫效果，為股價注入強力推升動能，後市爆發力不容小覷。

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