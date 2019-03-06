圓展2月營收1.38億元 年增16.6%

2019-03-06 11:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



圓展（3669）2月合併營收1.38億元，年增16.6%，月減14.7%；1至2月自結累計合併營收3.01億元，年增22.84%。

圓展專精於影像、鏡頭、影音相關的整合技術，致力於創新，產品屢獲國際大獎。

2月美國德州的TCEA2019教育科技展，圓展展出新最新的互動式觸控螢幕CP3、平板筆電智能充電車X30i及實物攝影機M17-13M，多元教學觸控彈指間，吸引許多與會教育人士的當場體驗互動學習的樂趣，並贏得大會評審的青睞，三項產品榮獲TCEA最佳產品獎（TCEA Best of Show Award）。

圓展表示，雲端視訊會議攝影AVer CAM540，以嶄新的圓弧流線外型，襯托會議室的專業時尚感；4K超高清畫質、16倍變焦鏡頭及專利的AVer SmartFrame臉部自動偵測與設定功能，清晰、順暢的溝通品質，提供操作超簡便又有效率的視訊會議方式，榮獲2019BIG（Business Intelligence Group）創新獎。

這個獎項的目的在鼓勵組織、產品甚至是人，將創意或新技術帶進生活，BIG的評審委員是一些企業老闆或執行者，重視得獎產品實際上對於生活各方面的貢獻。