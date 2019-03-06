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中磊帶量走升 早盤股價漲逾3%

2019-03-06 11:11經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

中磊（5388）今（6）日帶量走升，早盤股價大漲3%、成交量逾6,000張，日K浮現一根長紅棒，順利站穩所有均線。

中磊積極推動營收、毛利率同步成長策略，除了提高產品直供電信營運商比重之外，也擴大歐洲、北美市占率，此外，中小企業產品線也將從北美擴及中國大陸市場，法人認為，中磊今年獲利能力主要來自產品組合、毛利率改善以及關鍵零組件備貨。

中磊日前在MWC與日本業者樂天集團攜手發表全球首座虛擬化小型基地台，結合端對端雲端原生技術，滿足電信營運商簡易布署、高效能、彈性擴充且無縫升級至5G的需求。

中磊毛利率
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