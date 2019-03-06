元大產業債券ETF傘型基金 11日至15日展開募集

2019-03-06 09:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



國內ETF龍頭元大投信將推出「元大產業債券ETF傘型基金」，精選「銀行、公共事務與醫療保健」三大產業的投資等級債券，不僅風險分散再分散，每季均有機會配息，三檔基金收益評價月份均不同，滿足喜歡領息投資人每月可規劃現金的收益，「元大產業債券ETF傘型基金」將於3月11日至15日展開募集。

債券在投資標的中，風險相對較低，但為何要選擇防禦型的產業債？元大產業債券ETF傘型基金研究團隊指出，當市場波動加劇時，應選擇較不受市況影響的投資標的，防禦型的產業債更具備該特質。尤其當景氣下滑，惟有民生必需品不會被犧牲消費，銀行、電力使用與醫療保健較不易因景氣循環受到影響。

「元大產業債券ETF傘型基金」精選「銀行、電能與醫療保健」三大產業債券，將「元大10年IG銀行債」、「元大10年IG電能債」、「元大10年IG醫療債」三大新生力軍，納入元大投信債券ETF商品，一併提供投資人更完善的資產配置選擇。

元大產業債券ETF傘型基金研究團隊強調，美中貿易戰仍未停歇，預計將持續衝擊金融市場，當全球景氣面臨放緩之際，可專注特定產業有助降低市場波動所引發影響，金融風暴後，銀行體質佳獲利相對穩定，不論是美國升息、利差擴大有利銀行業務成長及資金運用；根據彭博資訊預估未來幾年美國商業銀行的獲利將逐年成長。