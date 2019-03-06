中信證創業界先例 主辦康控-KY首檔競拍可轉換公司債

2019-03-06 09:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



中國信託綜合證券主辦輔導英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司（4943）首次發行「康控-KY」（49431）無擔保可轉換公司債，此案為業界首檔可轉債採競價拍賣方式承銷，預計3月中旬競拍，今（2019）年4月上旬於證券櫃檯買賣中心掛牌。

中信證表示，可轉債為兼具股權及債權性質的有價證券，這次康控-KY轉換價格議價率不超過105%，非常貼近市價，故當康控-KY現股上漲時，投資人可轉換為現股出售，實現資本利得；若未達轉換價格，投資人亦可於持有滿兩年後，依面額10萬元賣回予發行公司。

可轉債採競拍方式承銷的優點在於一般投資大眾也可參與，提升價格透明度及公平性，預期將掀起投資人參與可轉債市場的熱潮。此外，競拍承銷有助於發行公司籌資更有效率，未來可望成為可轉債承銷新趨勢。

康控-KY為蘋果（Apple）產品之聲學元件大廠，近期受惠於iPhone大幅降價及蘋果提出摺疊手機相關專利申請等利多消息，一掃去年外界看空蘋概股陰霾，加上今年聚焦車用及光學產品，如車載鏡頭、照明設備，成功打入歐系與韓系汽車大廠供應鏈，可望於今年上半年貢獻營收，未來成長看俏。

中國信託證券致力推動最佳金融服務，2016年主辦福邦證券及精測IPO（Initial Public Offerings，首次公開募股）競拍，為國內首兩檔IPO競拍案，今年獨家承作康控-KY首檔可轉債競拍，再次創下業界先例。

除了積極創新籌資承銷方式，中信證券輔導企業上市櫃更屢次締造佳績，近一年成功協助臺灣知名木地板製造龍頭科定及越南人造皮革領導廠商富林-KY掛牌上市，泰國家飾鑄件大廠泰金-KY亦通過上櫃，未來中信證券將持續提供客戶全方位整合服務，協助上市櫃公司有效籌資，並輔導更多具成長潛力的公司加入資本市場，開創臺灣企業榮景。