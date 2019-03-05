主計總處估今年投資率連二升 攀五年高點

2019-03-05 19:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



政府力拚經濟成長，近年投資漸有起色，主計總處預估2019年我國投資率連二升，可達21.2％，攀上近五年來高點，預估未來半導體先進製程和太陽能、風電等綠能投資可持續挹注投資動能。

投資率為國內投資毛額占國民所得毛額（GNI）比率，可反映我國投資動能強弱；觀察近十年投資率走勢，我國投資率在2010年以後便一路走跌，顯示我國陷入投資不振困境，在推出前瞻基礎建設計畫後，去年投資率才終止連七年下滑跌勢。

主計總處官員分析，雖然未來機械、營建業仍可持續挹注投資動能，但其實近年產業發展情勢著重在人工智慧、大數據及軟體開發等「軟實力」，企業的投資金額會反映在人力成本而非大量採買資本設備，因此在投資率的數據上難以展現。

官員補充，雖然企業發展人工智慧不會明顯投入資本設備，但在AI應用投資上仍會拉升投資率，也是使近兩年的投資率回升，創五年來新高的主因之一；例如AI發展出來的智慧機械取代人力，或是餐廳投資自助點餐的觸控面板設備等。

另外，政府以「歡迎台商回台投資行動方案」因應美中貿易戰的衝擊，並推出多項法規鬆綁及前瞻基礎建設等計畫，拉抬民間信心，二者資金料可帶動公、私部門投資擴增，持續拉升投資率。

但主計總處官員強調，因此今年投資率的預估值仍相當保守，因投資率的計算不包含購地的資金，僅包含建廠、購買設備的投資行為；官員並說明，目前能掌握的台商回流資訊，主要是「購買土地」的資金，因此不會列入投資率的計算，如果後續建廠設備投資確實落地，仍有望再上修投資率。

另外，主計總處官員特別點出，2018年建築物開工總樓地板面積年增率達13.1％，創八年來最大增幅；統計自2014年以來一直呈現兩位數的負成長，直至2017年第2季以後終於轉為正成長，顯見民間營建投資慢慢回溫。