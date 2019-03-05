貿聯2月營收16.9億元 年增22.24%

2019-03-05 18:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



貿聯今日公布2019年2月營收為16.90億元，月減10.21%，年增22.24%，表現不俗，美國的資訊科技（IT）產品持續拉貨正常，使得2月營收年增率超過兩成，隨著3月工作天數恢復正常，業績將穩定向上，法人估，該公司第1季業績有機會年增兩位數。

貿聯表示，2019年2月營收與1月相比減少約10%，主要受到農曆新年工作日減少所影響。其中資訊產品用線在2月，雖然遇到長假，惟當月出貨力道仍強。至於2月的假日停工期間，出貨至亞洲區組裝廠的各產品線，皆受到影響而暫緩。

據了解，雖然電動車大廠特斯拉，近期大砍其電動車零售價格，不過，目前並沒有對貿聯的零組件價格砍價，隨著新款Model Y將在3月上市，預期可望持續穩定對貿聯的車用線束拉貨。

貿聯表示，每台售價3.5萬美元平價車款Model 3已順利量產，顯示出特斯拉的供應鏈管理已成熟，近期特斯拉在大陸及美國內華達州大舉擴產，並收起實體通路，用降價刺激銷售量，拉高市占率，審慎樂觀看待特斯拉的降價策略

由於2019第1季有農曆新年假期，工作天數大幅減少，若是與去年第4季相比，法人預期，貿聯2019第1季營收，預期將較去年第4季有兩位數字的下滑，但若與去年同期相比，有機會年增兩位數，隨著3月及第2季工作天數恢復正常，業績表現將會回穩向上。

法人估，目前貿聯車用線束比重約占整體營收17%至18%，其中特斯拉占整體營收比重約達7%至8%，另外還有中國、日本等電動車廠商。

貿聯2018年受惠併購的LEONI全年貢獻、加上資訊、車用線拉貨動能強，2018全年營收站上200億元，來到213.51億元，創歷史新高，年增37.5%。