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子公司申請破產 自行車廠愛地雅大虧9億元

2019-03-05 18:21經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

自行車廠愛地雅工業（8933）5日召開重訊說明，愛地雅公司美國策略夥伴Advanced Sport Enterprises Inc. (ASE)公司破產聲請重整，公司對ASE集團的股權3,120萬美元與債權2,450萬美元，其中股權受償的機會極低，而債權也將依保守穩健原則提列壞帳損失，這兩筆金額都將在2018年的財報顯現。

愛地雅公司指出，因公司持有ASE已發行股份總數17%之股份及ASI已發行股份總數50%之股份，且公司對ASI享有之部分債權係屬擔保債權，故公司目前雖尚未接獲美國法院就ASE及ASI聲請公司重整之正式通知，現已與美國律師確認相關美國公司重整程序及研議因應措施，以降低ASE及ASI聲請公司重整程序對公司所生之衝擊。

其中3,120萬美元幾乎將全數列為損失，換算損失將達9億元，每股影響達4元，而2,450萬美元的回收比例則已作初步推估，但預估金額尚待明日董事會核決後再公告，愛地雅去年前三季稅後虧損8,648萬元。愛地雅2018年的財報恐怕很不樂觀。

愛地雅董事長張元賓表示，愛地雅公司美國主要客戶與轉投資公司ASE於去年向法院聲請重整，此次是就ASE重整程序最新進度與公司的影響提出說明。預估股權受償率很低，但財務方向現金流量不致受到影響，在業務方面，因為公司電動自行車已在歐洲布局多年，重心逐漸移往歐洲，此次美國策略夥伴破產影響可望降到最低。

在股權之外，愛地雅的債權屬於擔保債權，為第三順位，但美國破產法規定必須等重整公司提出重整計畫書之後債權人才能得知回收比率，目前ASE還沒提報給美國破產法院，愛地雅將就現行取得的公開資料推估，預估金額要待董事會核決再對外公告。

愛地雅董事長率財報長與律師說明
愛地雅董事長率財報長與律師說明
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破產電動自行車

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