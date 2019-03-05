子公司申請破產 自行車廠愛地雅大虧9億元

2019-03-05 18:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



自行車廠愛地雅工業（8933）5日召開重訊說明，愛地雅公司美國策略夥伴Advanced Sport Enterprises Inc. (ASE)公司破產聲請重整，公司對ASE集團的股權3,120萬美元與債權2,450萬美元，其中股權受償的機會極低，而債權也將依保守穩健原則提列壞帳損失，這兩筆金額都將在2018年的財報顯現。

愛地雅公司指出，因公司持有ASE已發行股份總數17%之股份及ASI已發行股份總數50%之股份，且公司對ASI享有之部分債權係屬擔保債權，故公司目前雖尚未接獲美國法院就ASE及ASI聲請公司重整之正式通知，現已與美國律師確認相關美國公司重整程序及研議因應措施，以降低ASE及ASI聲請公司重整程序對公司所生之衝擊。

其中3,120萬美元幾乎將全數列為損失，換算損失將達9億元，每股影響達4元，而2,450萬美元的回收比例則已作初步推估，但預估金額尚待明日董事會核決後再公告，愛地雅去年前三季稅後虧損8,648萬元。愛地雅2018年的財報恐怕很不樂觀。

愛地雅董事長張元賓表示，愛地雅公司美國主要客戶與轉投資公司ASE於去年向法院聲請重整，此次是就ASE重整程序最新進度與公司的影響提出說明。預估股權受償率很低，但財務方向現金流量不致受到影響，在業務方面，因為公司電動自行車已在歐洲布局多年，重心逐漸移往歐洲，此次美國策略夥伴破產影響可望降到最低。