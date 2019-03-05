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一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

國內首例 中信證券主辦康控-KY可轉債競價拍賣

2019-03-05 17:09經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

中國信託綜合證券今（5）日表示，其主辦輔導的英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司（簡稱「康控-KY」）首次發行「康控-KY」無擔保可轉換公司債（簡稱「可轉債」），此案為業界首檔可轉債採競價拍賣方式承銷，預計3月中旬競拍，今年4月上旬於證券櫃檯買賣中心掛牌。

中信證券表示，可轉債為兼具股權及債權性質的有價證券，本次康控-KY的轉換價格議價率不超過105%，非常貼近市價，故當康控-KY現股上漲時，投資人可轉換為現股出售，實現資本利得。

若未達轉換價格，投資人亦可於持有滿兩年後，依面額新台幣10萬元賣回給發行公司。

中信證券表示，可轉債採競拍方式承銷的優點在於一般投資大眾也可參與，提升價格透明度及公平性，預期將掀起投資人參與可轉債市場的熱潮。

競拍承銷也有助於發行公司的籌資更有效率，未來可望成為可轉債承銷新趨勢。

康控-KY為蘋果（Apple）產品的聲學元件大廠，近期受惠於iPhone大幅降價及蘋果提出摺疊手機相關專利申請等利多消息，一掃去年外界看空蘋概股的陰霾。

該公司今年聚焦車用及光學產品，如車載鏡頭、照明設備，成功打入歐系與韓系汽車大廠供應鏈，可望於今年上半年貢獻營收，未來成長看俏。

中國信託證券致力推動最佳金融服務，2016年主辦福邦證券及精測IPO（Initial Public Offerings，首次公開募股）競拍，為國內首兩檔IPO競拍案，今年獨家承作康控-KY首檔可轉債競拍，再次創下業界先例。

康控競拍中國信託

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