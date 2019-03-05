看好上漲空間？美券商指散戶五個月首加碼投資美股指數

2019-03-05 16:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



在許多華爾街人士對股市未來走向正躊躇不定之際，美國散戶顯然準備好重返股市，看準美中貿易磨擦有望和解、聯準會立場轉向鴿派與企業獲利成長等利多因素將提振市場。

美國券商TD Ameritrade的最新數據顯示，散戶在2月增加對美國股票指數的投資部位，為五個月來首見。不過他們持續遠離個股投資，儘管在景氣末升段環境下，挑選個股策略的表現通常會勝出。

不過散戶進場的訊號依舊疲弱，目前整體而言，散戶依然是股市的淨賣方，然而TD Ameritrade的數據凸顯市場開始產生信心，認為整體股市仍有上漲空間。這與所謂的快錢（fast money，意指避險基金運用槓桿進行短期證券操作）仍輕視2019年來漲勢的行動形成鮮明對比。

TD Ameritrade首席市場策略師Joe Kinahan表示：「他們認為市場可能會更高，但由於貿易不確定因素仍存在，他們不必然想要選出個股的贏家與輸家。他們傾向買進整體股市，而非買進個股。」

值得注意上述部位變化的原因在於，標普500指數2月平均值為2,752.33點，為去年10月來最高。標普500指數4日收盤報2,786.42點，將上周五的漲幅幾乎吐回。