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大立光2月營收25.32億元 月減24%

2019-03-05 15:24經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

大立光電（3008）2月合併營收25.32億元，較上月營收衰退24%，較去年同期成長14%；年前兩月合併營收58.85億元，較去年同期成長3%。

大立光表示，3月營收有望優於2月，主要因工作天數恢復正常，加上客戶新機種上市。

營收大立光

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