牧德2月營收2.12億元 創歷年同期新高

2019-03-05 15:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



AOI廠商牧德（3563）今日公告2月營收約為2.12億元，不受工作天數減少影響，月成長2.9%，年成長約14.2%，創歷年同期新高。

牧德累計今年前二月營收約為4.18億元，年成長14.1%。牧德申請上市案已在2月26日獲證交所董事會公告審核通過。