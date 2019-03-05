永豐金證券宣布 開辦信託受益權質借服務

2019-03-05 15:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



金管會開放信託基金質借，為擴大財富管理市場帶來活水動力。永豐金證券總經理江偉源表示，證券客戶對資金槓桿的需求及波動的接受度高，資金再活化的需求大，看好這項客戶需求，永豐金證券已完成與銀行業者質借業務合作，成為國內首家提供信託受益權跨行質借相關服務的券商，為券商財管業務跨入新里程，根據該公司的分析，目前客戶質借的資金多數選擇再投資。

江偉源表示，證券客戶的投資屬性明顯傾向風險偏好，包括融資融券、期貨、一日當沖等投資方式為投資人所熟悉，信託受益權開放質借，讓原已具備槓桿型操作特質的客戶，在進行長期理財型商品規劃時，可以自行評估透過質借的方式有效活化資產再取得資金進行運用，客戶對於質借活化後的資金若是選擇再投資，通常可能的選項有套利、申購配息型基金等，透過槓桿增加投資效果的機會。

永豐金證券表示，金管會開放可辦理質借的商品，包括特定金錢信託-基金、債券等理財型商品，客戶選擇基金為質借標的時，共同基金每一營業日公告淨值，資產由保管銀行保管，加上受託機構控管設質基金贖回，不論流動性或作業管理風險相對小，相對適合作為擔保品的標的。

江偉源指出，發展財富管理業務是永豐金證券的策略目標，目前包括信託財管及複委託交易等泛財管業務，均穩穩站上市場領先群，這次再度率先證券同業與銀行合作跨行質借服務，從作業流程、風控、系統建置到人員的教育訓練缺一不可，看好這樣的服務模式可望為銀行、券商及投資人創造三贏。

根據信託公會統計，截至去年底止，國人透過「特定金錢信託」投資國內外有價證券中，可辦質借的境內外基金、外國股票及外國債券等三大項，合計3.5兆元。

永豐金證券提供特定金錢信託受益權質押跨行服務，依相關法規不限專業投資人資格，該公司提醒投資人，基金質借是財務槓桿運用，投資人會有利息支出，也要考慮到再投資商品的報酬與風險。