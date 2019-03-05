台股壓回10日線 權證多空大鬥法

2019-03-05 15:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



台股今日在美股、亞股震盪，大型權值股熄火中，行情壓回10日線，終場指數下跌44.62點、以10,305.26點收市。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台股今（5）日在美股、亞股震盪，大型權值股熄火中，行情壓回10日線，終場指數下跌44.62點、以10,305.26點收市；隨現貨市場指數再次走弱，投資人以權證進場試單，交投最熱絡的權證，為連結台積電（2330）的台積電群益85 購04（031149）最受市場青睞。

受到美中即將達成貿易協議的消息激勵，昨日美股開高，但投資者等待更多貿易細節與獲利了結賣壓湧現，其中，醫療保健、科技和金融股跌勢最重，台股受美股下挫影響開低後，在10,300點上下來回整理，台積電、鴻海、國巨、華新科等量大股皆出現回檔，電子量大股僅剩光學股逆勢上揚，成交動能較前一日大減約300億元。

權證市場方面，隨現貨市場反彈，投資人改以權證試單中，整體權證市場成交金額放大為23.97億元，占大盤比重為1.80%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為20億元，認售權證成交金額為3.96億元，認購權證成交金額占總成交金額83.45%；認購、認售比值為5.04倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是，連結台積電的台積電群益85購04，成交金額為1,154萬元；認售排名第一的是，連結大立光的大立光永昌89售02（05968P），成交金額為965萬元。

其中，值得注意的是，在農曆年後，隨國際熱錢持續回流、大盤反彈重返萬點，在波段漲多後，許多買盤改以認購權證作多題材股，例如法人看好今年業績前景、配息題材的台積電、樺漢等個股，不過，也隨著指數反彈，指數居高思危心態轉濃，股王大立光有1檔認售權證進榜，顯示市場對後市仍呈多空分歧的看法。