美、亞股跌多漲少 台股跌44點收10,305

2019-03-05 13:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



美股昨日跌多漲少，影響台股今（5）日以低點開出，盤中隨著權值股表現多疲弱下，指數一度跌破10日均線及10,300點大關，最低來到10,295.44點，所幸其後見買盤進場支撐，指數回守10日均線之上呈現震盪小跌，終場以10,305.26點作收，下跌44.62點，成交量1,041.7億元。

美股走勢呈現開高走低，早盤受到美中貿易協議接近完成的消息激勵，美股四大指數普遍開高；不過，鄰近午盤賣壓則陸續湧現，加上公布營建支出數據不如預期，使得道瓊一度下跌超過410點，儘管尾盤整體股市跌幅明顯收斂，不過終場仍跌多漲少，影響亞洲主要股市今日表現也跌多長少，其中日股、韓股、台股、港股皆開低震盪走低，陸股則開低震盪翻紅，表現最為強勢。

觀察今日盤中台灣50成分股表現，電子股方面，蘋概三王漲跌互見，台積電（2330）走跌0.85%、鴻海小跌0.28%，大立光則逆勢走揚逾1%，其餘如研華走揚逾4%，光寶科、聯電、廣達、可成等皆有0.5~1%間的漲幅。

金融股方面，除了中壽、元大金及兆豐金逆勢走揚外，其餘則呈現走跌態勢；傳產股方面則以台塑、台化與台塑化逆勢小漲最為亮眼。

其餘盤面上焦點族群部分，以光學族群表現最為亮眼，包括聯一光盤中走揚逾8%，玉晶光走揚近6%，揚明光走揚逾3.6%等等；生技族群如美時走揚逾3.8%，智擎、安成藥也有逾3%的漲幅等等。