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《波西米亞狂想曲》：娛樂至死的後真相時代

同為蘋果供應商 和碩買立訊股票為哪樁？

2019-03-05 12:18經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

新款AirPower與AirPods亮相在即，身為Airpower主力供應商的和碩（4938）宣布砸下25.3億元，取得立訊持股，由於立訊與和碩皆為AirPower供應商，雙方具有競爭關係，和碩的增持也格外引起外界關注。

和碩昨（4）日晚上公告，子公司昌碩以每股約91.25元，取得立訊2,772萬股，交易總金額高達25.3億元。

和碩指出，該筆交易案僅為財務性投資。

不過，和碩的佈局格外引起法人圈關注，主因兩大集團皆是蘋果重要供應鏈，除了都有組裝服務外，旗下子公司也負責供應蘋果產品零組件業務，雙方更是AirPower訂單競爭對手。

以做連接器起家的立訊，近年已變為紅色供應鏈代表廠商之一，也是台系代工廠在蘋果單中最大競爭對手，立訊蘋果產品線以周邊產品為主，包含無線充電裝置AirPower、無線藍芽耳機AirPods，甚至市場也傳出搶下部分廣達Apple Watch訂單。

立訊囊括AirPower與AirPods訂單，加上新品上市在即，且已和碩歷年財務投資紀錄來看，25億元已屬龐大金額，和碩選在此時入股，難免讓外界用放大鏡檢視。對於外界的疑問，和碩強調僅是財務投資，無策略性目的。

其實和碩原本就是立訊股東，截至目前旗下昌碩累計持有立訊約3,240萬股，持股比例為0.79%。和碩在2010年時，將轉投資連接器廠博碩科技賣給立訊。

隨著立訊在深交所掛牌上市，和碩中間曾減持獲利了結，但始終維持部分持股。除了業務上的往來，就連和碩董事長童子賢本身也與立訊董事長王來春私交甚篤。

和碩立訊AirPower

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