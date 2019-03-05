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大立光今年市值增逾2,000億元 帶領光學股撐盤

2019-03-05 11:30經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

大立光執行長林恩平。 本報系資料庫
大立光執行長林恩平。 本報系資料庫
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股王大立光（3008）受惠於智慧手機三鏡頭趨勢，亞系外資喊買，目標價上調到5,608元， 2月營收將公告，一般預期在工作天數減少及淡季效應下，恐將較1月衰退，但是今年來股價卻是一路反彈向上，統計從低點走高以來，市值增加2098.66億元，波段漲幅逾五成，今（5）日成為大盤重要多頭指標，帶領光學股撐盤，玉晶光、聯一光、揚明光等股漲勢亮眼。

亞系外資最新報告預估，三鏡頭智慧手機在2021年將達5.66億支，遠高於去年的2,300萬支，2,000萬畫素規格到2021年將增達14.65億支，三鏡頭滲透率提高，預估2021年智慧手機搭載的鏡頭數將由去年的2.5顆增至3.5顆。

亞系外資看好大立光是鏡頭主要供應鏈，預估2018~2020年大立光鏡頭出貨增加25%；預估明後年大立光獲利成長63%、25%，維持買進評等，目標價由4,56元調高至5,608元；亞系外資推估，大立光2021年營收將突破千億元，明年及後年每股稅後純益（EPS）分別達311.53元、390.97元。

大立光在今年初一度下探至2,905元，今年來由低點反彈以來，股價上漲1,565元，波段漲幅達53%，今日股價續攻，早盤以4,385元開高，一度拉升至4,470元；法人認為，短線先攻去年9月間的盤中高點4,945元，但因股價愈往上攻賣壓會愈重，在操作上需謹慎。

光學股為今日盤中撐盤要角，大立光穩住軍心，玉晶光也是強漲攻勢，股價開低走高，盤中漲幅逾5%；聯一光開高走高，盤中漲幅逾8%；揚明光表現也強；另外，亞光、今國光、佳凌、中揚光也都呈現上揚表現。

大立光

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