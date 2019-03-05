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台股壓回 多頭利用權證進場

2019-03-05 11:21經濟日報 記者周克威╱即時報導

美股、亞股在短線出現震盪走勢影響下，台股今（5）日也延續壓回走勢，但在造紙、營建維繫人氣中，台股多空在盤中再戰10日均線支撐之際，投資人轉以權證試單，當中以大立光（3008）的大立光永昌89售02（05968P）最受市場青睞。

美股受到美中即將達成貿易協議的消息激勵，昨日開盤走高，但在市場等待更多雙方協議細節中，獲利了結賣壓出籠，四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-0.79至0.01%。

其中，焦點的特斯拉宣布將於月中推出平價電動休旅車Model Y，市場觀察是否影響平價Model 3需求，造成股價下跌3.22%台股在震盪中，投資人改以權證進場，盤中時，權證成交金額逾18億元，占大盤比重約2.4%。

根據統計，今日盤中權證市場成交金額前十大權證，與其所連結的標的，前三名分別為大立光的大立光永昌89售02，台積電的台積電群益85購04（031149）、台積電群益88購03（035741）。

而從權證市場成交金額前十大權證觀察，在指數波漲多後，投資人進出開始謹慎，雖追逐法人看好今年業績、配息題材的台積電、樺漢、美律、聯發科等個股。

但另一方面，在近期波段漲多的大立光等個股，逢高也出現布局認售權證的動作，不過，法人普遍認為，若大盤在未出現人氣急速退場跡象前，盤勢有機會維持驚驚漲的走勢。

認售權證台積電大立光

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