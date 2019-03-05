外資期貨多單水準大降 法人：台股震盪可關注陸股ETF

2019-03-05 10:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



外資今年1月24日台指期未平倉為51,696口，隨後以買多賣少增加庫存，不過，昨（4）日減碼8,374口，未平倉淨多單回到51,587口，外資態度轉向保守。

法人表示，台股漲多後也會面臨震盪，多頭投資人可留意陸股ETF及部分中概股。

台灣期交所統計，外資未平倉淨多單從2月27日的59,961口降至51,587口；國泰證期處分析師吳佩奇表示，未平倉P／C比一日下滑20%顯示外資多單出場，後市對權值股走向可能趨於保守。

宏遠證券研究部表示，目前可留意陸股走勢，因為受中美貿易戰緩和、MSCI將A股指數權重分階段調升至兩成將吸金8百億美元，上周陸股大漲超過6%；相對上陸股指數位置較低，且因MSCI指數權重調升利多，預期陸股仍有上漲機會，可留意台股掛牌的陸股ETF，甚至部分中概股也可能因題材性而受惠。

此外，雖然Tesla執行長預告第1季不會賺錢，上周五（1日）股價大跌7.84%，但近期Tesla大降價促銷及開始出貨平價Model 3，將帶給其他車廠更大壓力，可能刺激銷量帶給代工廠商機，加速發展電車，這對電動車相關零組件公司未嘗不是好事。

至於先前盤面熱門題材的摺疊手機是焦點，宏遠證券表示，摺疊手機售價高達新台幣6~8萬元非常不親民，且折疊厚度不利於攜帶方便性，宣示性大於實質性，HIS預估今年只會賣160萬支，不要太期望，近期因折疊手機題材而上漲的股票，堤防利多落空回跌。

但是，倘若摺疊手機售價可大降到1,500美元以下，那就另當別論，因為將可能取代部分平板電腦，銷售將會大增。