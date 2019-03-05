特斯拉開出降價第一槍後 概念股該怎麼選？

2019-03-05 09:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



特斯拉開出降價第一槍之後，台系供應鏈股價如和大（1536）、貿聯-KY、美琪瑪、康普等，今（5）日股價走軟，法人認為，電動車今年在降價效應下，將加速流行，投資相關概念股，宜視受惠效益及評價而定。

日盛投顧協理鐘國忠認為，特斯拉降價勢必對台系供應鏈毛利有所壓縮，投資人如想買進特斯拉概念股，要視評價而定。

以和大來說，該公司元月營收數字還不錯，股價水位也處相對低檔，下檔有限。而貿聯-KY自去年10月股價低檔以來，曾拉出一波漲幅，目前價位處波段相對高檔，股價近期皆在拉回整理。

但他認為，特斯拉台系供應鏈廠商也不會只做特斯拉的生意，隨著電動車市場的成長，台系汽車零組件廠將會積極爭取其他車廠的訂單。

宏遠投顧副總經理陳國清則認為，特斯拉開出降價第一槍，未來電動車將加速流行，其中，以三元鋰電池廠商受惠最大。因為，目前三元鋰電池產能吃緊甚至不足，當電動車需求大增，三元鋰電池更吃緊，價格不會降不下來，量乘以價（PXQ），預期業績及獲利會增加。

其次才是零組件廠商，雖然供應量會增加，但因特斯拉降價，一定會要求零組件供應商降價，因此，零組件廠商業績增加的受惠程度，不會跟出貨量同等比例增加，業績及獲利增加幅度也是同理。