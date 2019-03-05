外資連三買支撐 元太股價上攻

2019-03-05 09:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



元太（8069）近期獲外資加碼，外資連三買，近三日買超2,961張，持股比例拉抬至20.8%，為近三個月高點。元太有外資支撐，今日早盤受櫃買指數開紅帶動，股價上攻，盤中最高一度漲至33.3元，日K連三個交易日開紅。

元太今年電子標籤仍供過於求，為其營運帶進成長動能，去年已做擴充林口廠產能，因應產能需求，今年預計再將美國電子紙材料廠轉做電子標籤的膜，預計2020年有更多產能因應市場需求。

此外，元太的Acep先進彩色電子紙，已獲日本百貨業者採用，今年進入量產。