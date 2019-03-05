親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

軍費第5大國彈藥只能撐10天？全被這些人吃垮了

窮得只剩下石油！委內瑞拉失敗的「資源詛咒」？

外資連三買支撐 元太股價上攻

2019-03-05 09:55經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

元太（8069）近期獲外資加碼，外資連三買，近三日買超2,961張，持股比例拉抬至20.8%，為近三個月高點。元太有外資支撐，今日早盤受櫃買指數開紅帶動，股價上攻，盤中最高一度漲至33.3元，日K連三個交易日開紅。

元太今年電子標籤仍供過於求，為其營運帶進成長動能，去年已做擴充林口廠產能，因應產能需求，今年預計再將美國電子紙材料廠轉做電子標籤的膜，預計2020年有更多產能因應市場需求。

此外，元太的Acep先進彩色電子紙，已獲日本百貨業者採用，今年進入量產。

元太外資電子紙

相關新聞

鈊象領軍 遊戲股玩開了

2019-03-04 23:40

陸股債ETF 紅光滿面

2019-03-04 23:40

台股獲利了結賣壓大 法人：預期在年線關卡附近整理

2019-03-05 08:50

權證宣導會 13日登場

2019-03-04 23:46

逐筆交易講師培訓 開跑

2019-03-04 23:40

遠百 228連假業績增30%

2019-03-04 23:39

新MacBook Air有影 譜瑞沾光

2019-03-04 23:39

就市論勢／軸承、IC設計、雲端聚光

2019-03-04 23:38

大立光目標價 外資喊5字頭

2019-03-04 23:15

台股連七周獲外資買超 擠下南韓成為今年亞股買超王

2019-03-04 19:28

台股震盪收黑 法人估資金可望轉進非電子族群

2019-03-04 14:57

愛滋新藥獲准三期臨床 中裕撐盤

2019-03-04 14:30

2月旺季熱 遊戲股吃香喝辣

2019-03-04 14:30

庫克報喜訊 譜瑞開盤跳高

2019-03-04 14:30

亞股最弱勢 台股回測5日線

2019-03-04 14:30

配息創新高 南亞科成交量衝台股第一

2019-03-04 14:30

亞股中最弱勢 台股下跌39.29點收10349

2019-03-04 13:54

九齊股利發放率89.3% 殖利率逾7%

2019-03-04 12:08

特斯拉大降價引發疑慮 波及概念成員貿聯

2019-03-04 11:43

MSCI調升A股權重 陸股創今年新高 台股獨憔悴

2019-03-04 11:42

法人：印巴衝突緩和 地緣政治風險可望改善

2019-03-04 11:18

川金會破局、台股利多鈍化 元大台灣50反1湧入避險買盤

2019-03-04 11:08

特斯拉全球大降價 概念股不跌反漲？原因是…

2019-03-04 11:08

大立光今年以來市值增35% 法人：留意後續基本面變化

2019-03-04 11:03

3月台股轉中性 投顧：利多已反應

2019-03-04 10:03

全球傳動今起得為融資券交易

2019-03-04 09:03

年初迄今台股漲幅逾6% 法人：資金面持續偏多

2019-03-04 08:58

美中貿易休戰及聯準會鴿派態度 新興股市延續反彈走勢

2019-03-04 08:53

法人：高收益債表現 2019年仍可期

2019-03-04 08:52

今日台股盤前重點掃描

2019-03-04 07:44

市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑

2019-03-03 08:45

就市論勢／電動車、生技 政策加持

2019-02-27 02:18

越概股抬頭 這檔紡織股會紅

2019-02-26 15:47

3月選股蛋黃區 官銀與元大金獲外資青睞

2019-02-26 15:43

航空罷工 航太股價瘋

2019-02-26 15:01

謝金河：今年潛力股是這樣誕生的！

2019-02-26 14:06

謝金河：尋找春江水暖的鴨

2019-01-31 15:26

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

特斯拉全球大降價 概念股不跌反漲？原因是…

2019-03-04 11:08

法人：S&P500多空交錯 本周2760~2860區間震盪

2019-03-04 11:19

不賣舊世代廠 群創：因為看到好機會

2019-03-04 12:37

MSCI調升A股權重 陸股創今年新高 台股獨憔悴

2019-03-04 11:42

史上頭一遭！ 尚凡董事長親邀PTT鄉民參加法說會

2019-03-04 11:21

5G題材當紅 商機點火概念股

2019-03-04 11:48

台股震盪收黑 法人估資金可望轉進非電子族群

2019-03-04 14:57

特斯拉降價掀波 貿聯遭殃

2019-03-04 14:30

微星、技嘉 本季出貨衝

2019-03-04 23:32

鈊象領軍 遊戲股玩開了

2019-03-04 23:40

外資終結連八買

2019-03-05 00:46

南亞科總經理李培瑛：記憶體明年重啟成長

2019-03-04 14:30

現金殖利率逾8% 益張股價勁揚

2019-03-04 10:12

影／群創利用折舊完的3.5代廠 搶進指紋辨識市場

2019-03-04 11:58

配息創新高 南亞科成交量衝台股第一

2019-03-04 14:30

野村喊買樺漢 砍凌華、飛捷目標價

2019-03-04 19:14

亞股中最弱勢 台股下跌39.29點收10349

2019-03-04 13:54

元翎3月7日上市 爆量挑戰新高價

2019-03-04 16:19

5G商轉拉動 安馳前景樂觀

2019-03-04 14:35

九齊股利發放率89.3% 殖利率逾7%

2019-03-04 12:08

大立光目標價 外資喊5字頭

2019-03-04 23:15

陸股債ETF 紅光滿面

2019-03-04 23:40

新鉅科2月營收1.79億元 年增333%

2019-03-04 15:04

大立光今年以來市值增35% 法人：留意後續基本面變化

2019-03-04 11:03

川金會破局、台股利多鈍化 元大台灣50反1湧入避險買盤

2019-03-04 11:08

台灣之星 推399吃到飽

2019-03-04 23:35

佳穎配息5元 殖利率9.6%

2019-03-04 23:34

特斯拉大降價引發疑慮 波及概念成員貿聯

2019-03-04 11:43

台灣50成分股 納和泰車 刪鴻準

2019-03-04 14:30

3鏡頭趨勢發威 外資調高大立光目標價至5608元

2019-03-04 13:11

嘉晶1元 新產能將到位

2019-03-04 23:34

M31 公布去年財報 每股賺近一個股本

2019-03-04 21:10

連假影響 2月車市大衰退

2019-03-04 14:08

市場派醞釀翻盤 永大經營權戰火藥味濃

2019-03-04 14:35

長榮海 高港貨櫃量將大增

2019-03-04 23:39

杏國抗胰臟癌藥 跨大步

2019-03-05 00:01

新MacBook Air有影 譜瑞沾光

2019-03-04 23:39

愛滋新藥獲准三期臨床 中裕撐盤

2019-03-04 14:30

今日台股盤前重點掃描

2019-03-05 07:29

海外業績挹注 霹靂獲利亮眼

2019-03-04 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top