今日台股盤前重點掃描

2019-03-05 07:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



一、經濟成長疑慮蓋過美中貿易樂觀前景 道瓊挫跌207點

美股周一走低，因投資人等待美中可能達成貿易協議更多細節之際，美國營建支出報告疲軟和醫療保健類股下跌，拖累大盤收跌。道瓊工業指數收跌206.67點或0.79%，至25,819.65點；標普500指數下跌10.88點或0.39%，至2,792.81點；那斯達克指數收跌17.79點或0.23%，至7,577.57點。

二、美中談判最後倒數 川習傳月底簽協議

知情人士透露，美國與中國已進入敲定貿易協議的最後階段，北京提議降低對美國產品課徵的關稅及其他限制措施，而只要中國落實加強保護智慧財產權、擴大採購美國產品等保證，美國可能取消大部分對中國產品加徵的關稅，美國總統川普和中國國家主席習近平也預定在27日左右會面，達成正式協議。

三、英特爾技術大整合 帶旺台廠

全球半導體龍頭英特爾宣布，旗下高速傳輸介面Thunderbolt將相容下一代USB 4傳輸標準，傳輸速度會比現在的USB 3.2倍增，其他晶片製造商能生產與Thunderbolt技術相容的晶片，且無需支付權利金。

四、折疊iPhone明年亮相 蘋概樂

隨著三星、華為等非蘋陣營大廠陸續推出折疊智慧機，韓媒ETNews披露，目前三星已正式提供蘋果7.2吋的折疊面板樣品，供蘋果打造首款折疊iPhone，預期蘋果最快明年推出可折疊手機，與非蘋大廠一較高下。

五、群創揪團 搶進指紋辨識

群創昨（4）日宣布，與星友科技、速博思公司簽署策略合作備忘錄，三強聯手跨足當紅的指紋辨識領域，以打入印度市場為第一站，後續將進軍大陸等地，新產品規劃今年第3季送樣認證，明年首季量產上市，目標拿下印度三分之一市占。

六、和泰休旅車搶市 六款全降價

車市龍頭和泰車旗下休旅神車RAV4大改款新車搶市占，昨（4）日宣布正式售價較預接單價全面調降，其中油電混合車由預接單價139萬元一口氣降價14萬元至124.9萬元，並喊出年銷售目標3萬台，較以往最高峰時的2.2萬台再增加8,000台，為車市投下震撼彈。

七、卓永財看工具機景氣 最快5月回溫

關鍵零組件暨工業機器人大廠上銀科技董事長卓永財昨（4）日表示，隨著美中貿易談判出現實質進展，廠商庫存也逐漸消化，他預期工具機產業景氣將在4月築底，最快5月開始回溫。