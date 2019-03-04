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佳穎擬配5元現金股利 殖利率達9.6%

2019-03-04 20:34經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

佳穎今日公布2018年每股稅後純益（EPS）為4.64元，並擬配發5元現金股利，盈餘配發率超過100%，以該公司今天收盤價52元計算，現金殖利率達9.61%。佳穎2019年成長動能將以LED支架、導線架及汽車電子為主，法人預期，2019年表現將比去年好。佳穎將在6月12日舉行股東會

佳穎今天公布2018年稅後純益2.71億元，2018年EPS為4.64元，該公司2017年稅後純益僅5,799.3萬元，2017年EPS為0.91元，可以看出，佳穎2018年的獲利爆發。

佳穎今天表示，該公司手上仍有保留盈餘未分配，主要是之前併購公司時取得的廉價利益，預期這部分將逐年分配及回饋給股東，因此今年擬配發5元的現金股利。

佳穎2018年前三季稅後純益2.69億元，以該公司2018年全年稅後純益2.71億元推算，2018年第4季稅後純益為200萬元，較2018年第3季稅後純益1,300萬元衰退，也較2017年第4季稅後純益8,600萬元大幅減少。

佳穎表示，該公司2017年第4季，以及2018年上半年，因為有業外的收益入帳，主要是認列「星空樹」及「晴空樹」兩建案交屋的業外貢獻，由於基期被墊高，因此，導致2018年第4季的獲利較同期衰退。

展望2019年，佳穎表示，2019年業績希望比去年好，主要成長動能為LED的支架與功率導線架等新產品，預期2019第2季可以量產，進一步推升業績上揚，至於車用電子產品部分，2018年汽車產業較為停滯，不過，該公司之前已陸續布局，預期新產品2019年量產，希望可以同步帶動業績增長。

佳穎汽車的終端客戶以福斯、韓國現代及德國BMW等車廠為主，受惠汽車產業智能電子化發展，公司不斷擴增核心技術，爭取新產品訂單，目前仍有數套雷射點焊複合模及四方針產品開發，加上LED導線架產線齊全，產品應用於照明、顯示以及背光，營運動能無虞。

股東會LED

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