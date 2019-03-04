親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

賺錢機會來了！防害蟲收購荔枝椿象卵片 有人1600元輕鬆入袋

台股連七周獲外資買超 擠下南韓成為今年亞股買超王

2019-03-04 19:28經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

台股連續七周獲外資青睞，上周獲得近6.6億美元的買超，且連續三周登上外資最愛加碼的亞洲市場，擠下南韓，成為外資今年最愛的亞股，累計買超達42.9億美元。今年以來台股漲幅達6.4%，在亞股中名列前茅。

印度上周獲得5.5億美元的挹注，受歡迎程度僅次於台股。南韓上周則遭賣超2.1億元，但今年以來仍有42.7億美元的買超，緊追台股之後。外資上周在東協則是賣多於買，泰股失血近2.3億美元最多，越南股市中斷連續八周買超的強勢多方力道，上周遭外資小幅調節不到0.1億美元。

摩根亞太入息型產品經理張致寧指出，美國聯邦準備理事會（Fed）轉為鴿派，強勢美元放緩，配合中美貿易問題朝正面發展，外資今年來明顯回流亞股，買超主要股市。亞股除印度維持平盤外，其他市場全數揚升，顯示當全球風險偏好改善，國際資金往往率先回補與國際景氣高度連動的亞股。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，台股2月收在10,389點，單月上漲456點，漲幅為4.6%。在中美貿易議題無進一步利空、市場預期第1季將為科技產業景氣谷底之下，指數有望持續反彈，但預期可能遇到先前壓力區，指數料轉為震盪，預估3月指數可能呈現箱型區間整理。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股上漲，成交量也逐漸回溫、來到1,300億元到1,400億元。近期iPhone降價，加上Android推出新產品，短期手機需求已見回升。此外，許多公司公布去年財報及今年預計配發的現金股利，預料殖利率將成為本季投資人聚焦的重點。

台股外資

相關新聞

MSCI調升A股權重 陸股創今年新高 台股獨憔悴

2019-03-04 11:42

特斯拉全球大降價 概念股不跌反漲？原因是…

2019-03-04 11:08

大立光今年以來市值增35% 法人：留意後續基本面變化

2019-03-04 11:03

年初迄今台股漲幅逾6% 法人：資金面持續偏多

2019-03-04 08:58

愛滋新藥獲准三期臨床 中裕撐盤

2019-03-04 14:30

2月旺季熱 遊戲股吃香喝辣

2019-03-04 14:30

庫克報喜訊 譜瑞開盤跳高

2019-03-04 14:30

亞股最弱勢 台股回測5日線

2019-03-04 14:30

配息創新高 南亞科成交量衝台股第一

2019-03-04 14:30

亞股中最弱勢 台股下跌39.29點收10349

2019-03-04 13:54

九齊股利發放率89.3% 殖利率逾7%

2019-03-04 12:08

特斯拉大降價引發疑慮 波及概念成員貿聯

2019-03-04 11:43

法人：印巴衝突緩和 地緣政治風險可望改善

2019-03-04 11:18

川金會破局、台股利多鈍化 元大台灣50反1湧入避險買盤

2019-03-04 11:08

3月台股轉中性 投顧：利多已反應

2019-03-04 10:03

全球傳動今起得為融資券交易

2019-03-04 09:03

美中貿易休戰及聯準會鴿派態度 新興股市延續反彈走勢

2019-03-04 08:53

法人：高收益債表現 2019年仍可期

2019-03-04 08:52

今日台股盤前重點掃描

2019-03-04 07:44

台股3月 吹響軋空號角

2019-03-04 00:26

瑞信點將 五大族群出頭

2019-03-04 00:24

投信鎖碼股／玉山金、京城銀 夠利

2019-03-03 23:25

投信鎖碼股／燿華、奇鋐 法人狂敲

2019-03-03 23:25

投信鎖碼股／台光電、京元電 帶勁

2019-03-03 23:25

投信鎖碼股／寶成、美利達 營運旺

2019-03-03 23:25

投信鎖碼股 作帳行情燒

2019-03-03 23:25

PCB三大指標廠 買盤卡位

2019-03-03 23:23

四合一利多股 打光

2019-03-03 23:07

一周盤前解析／殖利率概念 盤面焦點

2019-03-03 23:07

外資喊買瑞儀 中立看美律

2019-03-03 23:07

除權息行情 下季將啟動

2019-03-03 23:07

雙優族群 布局主軸

2019-03-03 23:06

梁彥平專欄／技術指標過熱 別追高

2019-03-03 23:05

就市論勢／外資概念股 聚焦

2019-03-03 22:58

台股逼近年線關卡 法人估震盪整理走勢

2019-03-03 18:56

市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑

2019-03-03 08:45

就市論勢／電動車、生技 政策加持

2019-02-27 02:18

越概股抬頭 這檔紡織股會紅

2019-02-26 15:47

3月選股蛋黃區 官銀與元大金獲外資青睞

2019-02-26 15:43
看更多

熱門文章

台股3月 吹響軋空號角

2019-03-04 00:26

投信鎖碼股 作帳行情燒

2019-03-03 23:25

特斯拉全球大降價 概念股不跌反漲？原因是…

2019-03-04 11:08

PCB三大指標廠 買盤卡位

2019-03-03 23:23

瑞信點將 五大族群出頭

2019-03-04 00:24

元太電子標籤 接單旺

2019-03-03 22:59

中鋼下季盤價 喊漲

2019-03-03 23:04

法人：S&P500多空交錯 本周2760~2860區間震盪

2019-03-04 11:19

投信鎖碼股／玉山金、京城銀 夠利

2019-03-03 23:25

雙優族群 布局主軸

2019-03-03 23:06

MSCI調升A股權重 陸股創今年新高 台股獨憔悴

2019-03-04 11:42

興櫃八好漢 吹衝鋒號

2019-03-03 23:09

史上頭一遭！ 尚凡董事長親邀PTT鄉民參加法說會

2019-03-04 11:21

外資喊買瑞儀 中立看美律

2019-03-03 23:07

投信鎖碼股／燿華、奇鋐 法人狂敲

2019-03-03 23:25

不賣舊世代廠 群創：因為看到好機會

2019-03-04 12:37

去年賺一股本 瑞儀股價上攻

2019-03-04 09:16

面板雙虎 搶智慧零售商機

2019-03-03 22:55

鈊象 今年獲利衝

2019-03-03 22:55

高殖利率題材發威 南亞科跳空大漲

2019-03-04 09:12

聯發科、美律 四檔放閃

2019-03-03 23:12

5G題材當紅 商機點火概念股

2019-03-04 11:48

三陽 電動機車明年上市

2019-03-03 23:00

台股震盪收黑 法人估資金可望轉進非電子族群

2019-03-04 14:57

現金殖利率逾8% 益張股價勁揚

2019-03-04 10:12

除權息行情 下季將啟動

2019-03-03 23:07

今日台股盤前重點掃描

2019-03-04 07:44

四合一利多股 打光

2019-03-03 23:07

亞股中最弱勢 台股下跌39.29點收10349

2019-03-04 13:54

影／群創利用折舊完的3.5代廠 搶進指紋辨識市場

2019-03-04 11:58

投信鎖碼股／台光電、京元電 帶勁

2019-03-03 23:25

勤美 鑄件訂單估增二成

2019-03-03 23:04

九齊股利發放率89.3% 殖利率逾7%

2019-03-04 12:08

川金會破局、台股利多鈍化 元大台灣50反1湧入避險買盤

2019-03-04 11:08

世界先進產能擴效應浮現增 車用及面板訂單大增

2019-03-04 09:29

中石化江蘇廠 4月試車

2019-03-03 23:04

大立光今年以來市值增35% 法人：留意後續基本面變化

2019-03-04 11:03

台微體 將獲8億授權金

2019-03-03 23:04

南亞科總經理李培瑛：記憶體明年重啟成長

2019-03-04 14:30

配息創新高 南亞科成交量衝台股第一

2019-03-04 14:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top