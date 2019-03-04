台股連七周獲外資買超 擠下南韓成為今年亞股買超王

2019-03-04 19:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



台股連續七周獲外資青睞，上周獲得近6.6億美元的買超，且連續三周登上外資最愛加碼的亞洲市場，擠下南韓，成為外資今年最愛的亞股，累計買超達42.9億美元。今年以來台股漲幅達6.4%，在亞股中名列前茅。

印度上周獲得5.5億美元的挹注，受歡迎程度僅次於台股。南韓上周則遭賣超2.1億元，但今年以來仍有42.7億美元的買超，緊追台股之後。外資上周在東協則是賣多於買，泰股失血近2.3億美元最多，越南股市中斷連續八周買超的強勢多方力道，上周遭外資小幅調節不到0.1億美元。

摩根亞太入息型產品經理張致寧指出，美國聯邦準備理事會（Fed）轉為鴿派，強勢美元放緩，配合中美貿易問題朝正面發展，外資今年來明顯回流亞股，買超主要股市。亞股除印度維持平盤外，其他市場全數揚升，顯示當全球風險偏好改善，國際資金往往率先回補與國際景氣高度連動的亞股。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，台股2月收在10,389點，單月上漲456點，漲幅為4.6%。在中美貿易議題無進一步利空、市場預期第1季將為科技產業景氣谷底之下，指數有望持續反彈，但預期可能遇到先前壓力區，指數料轉為震盪，預估3月指數可能呈現箱型區間整理。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股上漲，成交量也逐漸回溫、來到1,300億元到1,400億元。近期iPhone降價，加上Android推出新產品，短期手機需求已見回升。此外，許多公司公布去年財報及今年預計配發的現金股利，預料殖利率將成為本季投資人聚焦的重點。