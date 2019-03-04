野村喊買樺漢 砍凌華、飛捷目標價

2019-03-04 19:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



IPC族群業績出爐，野村證券針對凌華（6166）和飛捷出具報告表示，兩家公司都在今年面臨大環境變數，成長不會太快，因此就其去、今、明年三年獲利預估全面下調，目標價同步下修，並在類股推薦中，建議買進更高成長性的樺漢。

野村這次下調凌華近三年獲利預估的幅度有31%-61%，飛捷遭下調16%-25%，目標價各從64元降至50元、90元降至77元，評級皆為「中立」。樺漢則保持「買進」評等、目標價340元。

野村表示，凌華展望今年營收成長8%，終結去年的負成長，主要來自大陸和自動化需求復甦，還有美國博奕事業挹注。預期第1季開始，凌華就會明顯成長，惟與野村原本設定的財測比較，展望不及預期，同時凌華的毛利展望也偏低，恐縮限股價上檔空間。

另一方面，凌華長期結盟輝達，供應GPU內嵌產品，是邊緣運算和5G大趨勢受惠者，但受限於基礎建設，野村認為，發酵點恐怕還要等一、兩年，因此領先就其去、今、明年每股純益（EPS）預估，下調到1.02元、2.27元及2.66元。

飛捷去年第4季受英國政局和庫存去化不良影響，營收季減26%，年減33%，低於野村預估值達10%。今年1月雖返回成長，但強度有待加強。

野村指出，飛捷持續受總經變數干擾，1、2季恐無可避免衰退，預估營收將分別比去年同期下滑16%、27%，整體上半年的業績大減。

下半年來看，飛捷今年醫療產品有新客戶，可望自2、3季起貢獻，加上KIOSK新品發表，或有更強的動能，不過野村也提醒，目前飛捷可掌握的能見度不高，應先保守為上。

野村重新調整飛捷的財測後，預估今、明年EPS落在5.72元、6.91元，此前為6元及8元。

近期本土法人則以永豐投顧最頻繁更新凌華，該投顧去年底調高目標價至36元後，最近又上調到50元，主要看好凌華客戶績優，有利EPS攻高，加上現階段的本益比僅19倍，低於同業平均22倍，評價有向上機會。