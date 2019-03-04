亞股中最弱勢 台股下跌39.29點收10349

2019-03-04 13:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



台股今（4）日震盪拉回整理，盤中最低點來到10,313點，終場指數下跌39.29點或0.37%，收在10349.88點，成交量達1373.12億元。法人表示，持正向看待，指數仍有機會攻高表現。

台股今日表現是亞股中最弱勢的，受到MSCI宣布通過三步提升中國A股在其全球指數中的權重帶動，深証指數表現最強，上漲超過3%、上証指數也有逾2%的漲幅、而恆生指數、日經指數亦上漲約1%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，儘管今日台股表現較弱，回測5日均線，不過在國際股市走強，美股漲多震盪、陸股依舊強勢之下，加權指數後續仍有機會走高。

而櫃買指數（OTC）轉強有助於加權指數的下檔支撐，預期中小型股較吸引資金，加上外資期現貨持續偏多操作，技術面維持多頭格局，加權指數只要不跌破月線，整理後仍有走強機會；而在資金方面，若美元轉弱，跌破96元支撐，將引導資金流向亞洲。

受到蘋果推出5G iPhone帶動，盤面焦點包含：5G類股、PCB族群、散熱、光學、遊戲、軸承類股等，其中美律、台表科、鈊象、欣興盤中皆有超過6%的好表現，南亞科、力山等亦有4%以上的漲幅；而受到MSCI調升陸股權重，相關陸股ETF表現也水漲船高。

後續觀察指標包含：美中貿易戰協議、國際股市動向，在美股方面，投資人不妨以月線為指標，陸股則以5日線為觀察重點，且美國科技類股應維持相對強勢，反應貿易展有望獲得解決，電子股為重心的台股也將因此間接獲得激勵。