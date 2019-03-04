摺疊iPhone要來了？ 三星向蘋果提供面板

2019-03-04 12:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



不讓Android陣營專美於前，外電報導，三星已正式提供蘋果摺疊面板樣品，尺寸為7.2吋，為明年新iPhone預作準備，法人看好，蘋果一旦真的推出摺疊版新機，有望刺激低迷的人氣，對鴻海（2317）、和碩（4938）為主的相關供應鏈將帶來正面效果。

據韓國ETNews報導，三星已向蘋果遞交摺疊面板樣品，以供蘋果研發摺疊智慧手機，該面板攤開的尺寸為7.2吋，相較三星自己推出的摺疊機Galaxy Fold面板小0.1吋。

目前，蘋果2019年新推出的iPhone預計比照去年戰略，維持兩款OLED螢幕及一款LCD面板手機，摺疊iPhone並不會在今年亮相。業界普遍認為，iPhone要推出摺疊款式最快也要2020年才能問世。

在可預見的未來，三星依舊是iPhone面板主要供應商，主要供應OLED螢幕，在摺疊面板上，三星也是全球領先供應商，目前每年能生產240萬片可摺疊面板，因應市場需求，三星考慮擴產到1千萬片。

蘋果從沒掩飾對摺疊機的興趣，今年2月初一份據信是蘋果專利檔案流出，顯示蘋果正在開發摺疊手機。有兩種設計方案，第一種為內折的單次折疊模式，細部在區分為「外折」及「內折」，另一種則是專門用來擴大螢幕尺寸的方案。

法人認為，以目前市場流出的消息來看，今年iPhone新機升級亮點不多，一旦蘋果明年真的推出可摺疊式iPhone，可望真正打開摺疊機市場，帶動新一波換機潮，對於相關供應鏈鴻海、和碩等代工廠有正面幫助。

相較於蘋果對新技術慢慢來的態度，非蘋陣營早已重兵卡位，三星藉著自家生產面板的實力，推出主流手機廠第一支摺疊機Galaxy Fold，華為也緊接著推出Mate X 應戰，小米、摩托羅拉、聯想、vivo都傳聞今年也會發表摺疊手機。