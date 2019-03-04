MSCI調升A股權重 陸股創今年新高 台股獨憔悴

2019-03-04 11:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



MSCI宣布將A股權重從5%大幅提高至20%，陸股及亞股今(4)日皆開高，陸股上證指數更突破了3,000點重要關卡，創今年新高，反觀台股獨憔悴，在大中華股市中表現相對弱勢。

瑞銀根據MSCI調整A股權重預測，應有670億美元的流入（約有4,500億人民幣的資金流入），資金外溢效益。外資在今年A股的管理規模有可能超出公募基金，變成一個最大的機構投資者，未來幾年外資在A股的影響力會越來越大。

群益投顧認為，就A股走勢而言，A股歷經長時間築底展現投資價值，以便宜估值催生反彈行情，今年以來，上證指數重返3,000點大關，漲幅也逾22%。今年來滬深港通北向資金已突破人民幣千億元，雖然外資力捧推升漲勢，A股本益比仍在不到10倍，在全球主要新興市場中，僅高於俄羅斯及韓國。

隨著兩會即將於3月初登場，在實現「六穩」的基調下，可望針對消費、 5G、汽車等重點產業祭出更多刺激政策，有利於提升市場風險偏好，並 進一步為A股挹注漲升動能。

資金期貨分析師林昌興分析，A股指數帶量創新高，個股高檔快速輪動，上證50呈現撐盤效果，深中小、深100則活蹦亂跳，在陸股表現走強的情形下，投資人宜留意已漲多美、台股表現，如果指數漲不上去，而A股一直創新高，A股可能出現磁吸作用，資金會流向陸股，就要趕緊上車。

他建議，穩健型投資標的可以買進上證50及上證指數相關ETF，落後補漲型標的可以找深中小、深100相關ETF。