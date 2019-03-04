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史上頭一遭！ 尚凡董事長親邀PTT鄉民參加法說會

2019-03-04 11:21經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

主攻交友網站的網路平台尚凡（5278），歷經沉寂多時，近來由虧轉盈，股價也從去年以來不斷飆升，備受市場矚目。如今，尚凡董事長張家銘親自在PTT上邀請鄉民參加法說會，不僅網友熱烈響應，這項史上頭一遭的創舉，連櫃買中心也表態支持。

尚凡營運火熱，股價也隨之高歌猛進，從去年3月約40元開始起漲，迄今已經飆至160元之上，但睽違已久的法說會卻始終未有眉目，就連媒體、法人約訪也遭婉拒。

身為「資深鄉民」的張家銘今（4）日則在PTT股票版發文說明，「這一年多來，常常有尚凡新聞，推文就叫我出來辦法說會」，由於去年專注在產品開發，並且投入新的事業，因此婉拒媒體及法人邀約。

張家銘說，若PTT股版網友有意參加實體法說會，10人就可成行，預計在3月中下旬辦在台北台大或師大附近，前百名推文還送雞排，當天現場加碼贈送市價近2,000元的產品。

尚凡行銷部總監張思渝證實，該文確實是由張家銘親自發出，他本身就是資深鄉民，並且高度關注尚凡的任何討論。

由於過去常有鄉民起鬨，呼籲張家銘出面舉辦法說會，如今他也決定正面回饋，舉辦首場「鄉民法說會」，櫃買中心也覺得有趣，願意提供場地，但為合乎法規，須於台股收盤後舉辦。

張思渝坦言，尚凡營運沉寂多年，先前不斷被唱衰，他們其實都看在眼裡，股價20、30元時，常有股東質疑董事長為何不出面護盤，「但就沒有成績啊」。

即便如此，尚凡團隊並不為此消沉，仍然持續在市場上默默耕耘，如今總算由虧轉盈，獲利也屢創新高，無論在營運績效或股價表現上，都繳出不凡成果，不僅應驗張家銘「讓時間說話」理念，「現在也終於可以交代了！」

尚凡是以開發雲端交友服務為主，旗下三款應用程式包括《iPair》、《SweetRing》、《weTouch》。其中，《iPair》前年加入直播功能後，成為獲利、營收的主要成長動能；去年轉投資生醫相關子公司，拓展多元化發展。

尚凡從2015年下半年起一路虧損，直至2017年第3季繳出每股純益0.04元的成績單，才結束連續虧損33個月的紀錄。

尚凡今年1月營收7,763萬元，較去年同期增加69%；去年全年營收8.3億元，也較前年同期增加七成。去年前3季營收新台幣5.64億元，年增66%，稅後淨利1.09億元，每股盈餘7.86元，遠優於2017年同期的每股虧損1.73元。

尚凡董事長張家銘（右）。 報系資料照
尚凡董事長張家銘（右）。 報系資料照
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