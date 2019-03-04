特斯拉全球大降價 概念股不跌反漲？原因是…

2019-03-04 11:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



特斯拉上周五大降全球售價40%~50%，特斯拉上周五股價大跌7.84%，台灣特斯拉概念股和大(1536)、康普、美琪瑪、台達電、康舒等股價，今(4)日逆勢上揚，

特斯拉概念股不跌反漲，原因為何？資深證期分析師郭哲榮指出， 特斯拉像手機，「早買早享受，晚買享折扣」，抱怨的人固然有，但想買的人也不少，電動車在特斯拉降價行銷手法刺激下，市場討論度勢必更高。

郭哲榮認為，特斯拉從0-100加速只約2.7秒，售價從原來的600萬腰斬到300萬餘元，其他同級車將沒得比，加上特斯拉收掉實體門市，將門市成本回饋給消費者，也是特斯拉此次可以大幅降價的原因之一。

郭哲榮說，特斯拉轉為網路行銷後，網路上買車無條件退車。「特斯拉也大方地說，消費者買了特斯拉之後，可以在周末與朋友共同出遊，再將車歸還，但該公司相信消費者會留下這輛車」，超狂銷售手法有望帶動特斯拉買氣。