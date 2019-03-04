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大立光今年以來市值增35% 法人：留意後續基本面變化

2019-03-04 11:03經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股指數走揚，2月漲幅更高達4.6%，創2015年來單月最大漲幅。在資金持續挹注下，企業市值也水漲船高；集中市場裡，市值增加最多為台積電，逾3,500億元，增幅最多為玉晶光，達73.6%，店頭市場中，市值增加最多為穩懋，增241億元，增幅最多則是寶聯通，達362%。

從整體市場來看，大盤市值統計至上周為31兆2,862億元，相較去年年底29兆3,184億元，增加1兆9,678億元，增幅6.7%；上櫃市值統計至上周為3兆1,583億元，相較去年年底2兆8,265億元，增加3,318億元，增幅11.7%。

進一步觀察前十大上市公司市值變化，今年以來，台積電市值增加3,500億元，金額最多，大立光增加1,535億元，增幅最多，逾35%；台塑四寶中，台塑化市值增幅6.8%，台塑、台化、南亞增幅1%左右；而鴻海方面，市值於2月底突破1兆元，排在台積電、台塑化之後；金融股國泰金、富邦金市值減少3%；中華電表現最差，減幅逾5%。

前十大上櫃公司部分，與去年最後一交易日市值來相較，環球晶和世界先進分別增19.4%、16.4%，暫居前二；三至八名的次序稍有變動，不過仍為穩懋（增48.3%）、群聯電子（增22.8%）、全家（增9.4%）、大江（減9.2%）、中裕（增9.6%）、頎邦（增8.8%）；而去年第九、十名的新普（增5%）及藥華藥（減2.5%）則被譜瑞-KY（增26.7%）和中美晶（增16.6%）取代。

再將排名拉至前百大，去年底仍在榜內的欣雄、欣泰、美琪瑪、台微體、新麥、中華食品等六檔個股目前被M31、立端、逸達、緯軟、良維、先進光所取代。

台新投顧副總黃文清表示，不論是權值股或是中小型股，目前皆以電子股為主流族群，再搭上投資氛圍的改善、5G題材的加持，指數此波反彈力道足。不過就基本面而言，還未見轉強表現，後續仍有待觀察，再來，因指數由低點攀升至今逾千點，漲幅多，因此接下來的第二季出現整理態勢的機率也提升許多。

大立光執行長林恩平。 （本報系資料庫）
大立光執行長林恩平。 （本報系資料庫）
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