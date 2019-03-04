全球傳動今起得為融資券交易

相關新聞
台股3月 吹響軋空號角2019-03-04 00:26
年初迄今台股漲幅逾6% 法人：資金面持續偏多2019-03-04 08:58
瑞信點將 五大族群出頭2019-03-04 00:24
投信鎖碼股 作帳行情燒2019-03-03 23:25
PCB三大指標廠 買盤卡位2019-03-03 23:23
雙優族群 布局主軸2019-03-03 23:06
美中貿易休戰及聯準會鴿派態度 新興股市延續反彈走勢2019-03-04 08:53
法人：高收益債表現 2019年仍可期2019-03-04 08:52
今日台股盤前重點掃描2019-03-04 07:44
投信鎖碼股／玉山金、京城銀 夠利2019-03-03 23:25
投信鎖碼股／燿華、奇鋐 法人狂敲2019-03-03 23:25
投信鎖碼股／台光電、京元電 帶勁2019-03-03 23:25
投信鎖碼股／寶成、美利達 營運旺2019-03-03 23:25
四合一利多股 打光2019-03-03 23:07
一周盤前解析／殖利率概念 盤面焦點2019-03-03 23:07
外資喊買瑞儀 中立看美律2019-03-03 23:07
除權息行情 下季將啟動2019-03-03 23:07
梁彥平專欄／技術指標過熱 別追高2019-03-03 23:05
就市論勢／外資概念股 聚焦2019-03-03 22:58
台股逼近年線關卡 法人估震盪整理走勢2019-03-03 18:56
台股本周多空2019-03-03 13:13
台股戰年線 高點仍可期2019-03-03 13:13
技術指標／台股克年線 需外資穩軍心2019-03-03 13:13
市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑2019-03-03 08:45
就市論勢／電動車、生技 政策加持2019-02-27 02:18
越概股抬頭 這檔紡織股會紅2019-02-26 15:47
3月選股蛋黃區 官銀與元大金獲外資青睞2019-02-26 15:43
航空罷工 航太股價瘋2019-02-26 15:01
謝金河：今年潛力股是這樣誕生的！2019-02-26 14:06
謝金河：尋找春江水暖的鴨2019-01-31 15:26
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)2018-07-16 15:33
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)2018-07-16 12:48
熱門文章
台股3月 吹響軋空號角2019-03-04 00:26
投信鎖碼股 作帳行情燒2019-03-03 23:25
PCB三大指標廠 買盤卡位2019-03-03 23:23
瑞信點將 五大族群出頭2019-03-04 00:24
雙優族群 布局主軸2019-03-03 23:06
元太電子標籤 接單旺2019-03-03 22:59
投信鎖碼股／玉山金、京城銀 夠利2019-03-03 23:25
投信鎖碼股／燿華、奇鋐 法人狂敲2019-03-03 23:25
台股逼近年線關卡 法人估震盪整理走勢2019-03-03 18:56
權證教戰／偏多不變 類股導熱強弱扮風向球2019-03-03 13:13
面板雙虎 搶智慧零售商機2019-03-03 22:55
台股戰年線 高點仍可期2019-03-03 13:13
台股本周多空2019-03-03 13:13
興櫃八好漢 吹衝鋒號2019-03-03 23:09
中鋼下季盤價 喊漲2019-03-03 23:04
鈊象 今年獲利衝2019-03-03 22:55
外資喊買瑞儀 中立看美律2019-03-03 23:07
精測2月營收創15個月低 月減4成2019-03-03 12:07
今日台股盤前重點掃描2019-03-04 07:44
四合一利多股 打光2019-03-03 23:07
投信鎖碼股／台光電、京元電 帶勁2019-03-03 23:25
除權息行情 下季將啟動2019-03-03 23:07
聯發科、美律 四檔放閃2019-03-03 23:12
台微體 將獲8億授權金2019-03-03 23:04
三陽 電動機車明年上市2019-03-03 23:00
勤美 鑄件訂單估增二成2019-03-03 23:04
中石化江蘇廠 4月試車2019-03-03 23:04
博智 短單能見度低2019-03-03 23:00
精測2月營收 大減四成2019-03-03 22:59
台微體微脂體授權三生製藥 估獲2500萬美元2019-03-03 18:53
從期貨看現貨／外資多單不退 台指期收復缺口不難2019-03-03 13:13
智崴揮軍越南 營運加溫2019-03-03 22:55
投信鎖碼股／寶成、美利達 營運旺2019-03-03 23:25
技術指標／台股克年線 需外資穩軍心2019-03-03 13:13
勤凱 今年營收拚新高2019-03-03 23:09
梁彥平專欄／技術指標過熱 別追高2019-03-03 23:05
義隆、神盾 認購火熱2019-03-03 23:12
一周盤前解析／殖利率概念 盤面焦點2019-03-03 23:07
全民權證／鑽全吸睛 兩檔聚焦2019-03-03 23:12
全民權證／健策利多 挑長天期2019-03-03 23:12
留言