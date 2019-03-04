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文字直播／林書豪先發屢投不進 三節暴龍78:73反超

「它們」都在偷花你的錢 年省5600只需一個動作

全球傳動今起得為融資券交易

2019-03-04 09:03經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第21條規定，辦理上市有價證券全球傳動科技股份有限公司（4540）得為融資融券重新審查，查該公司均已符合前開標準規定，自今（4）日起得為融資融券交易。

融券科技股

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