年初迄今台股漲幅逾6% 法人：資金面持續偏多

2019-03-04 08:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，今年以來受惠貿易戰協商、美國聯準會降息步調趨緩，以及整體產業第一季利空紛紛被市場吸收後，年初迄今台股漲幅達6%以上，櫃買指數甚至漲幅達10%以上，而且隨著交易升溫，成交量也逐漸回溫、來到1300億元到1400億元。

在技術面，廖哲宏表示，隨著指數迫近年線，以及許多個股短期漲多，短期難免面臨獲利了結賣壓。不過，在資金動能上，外資仍持續維持買超，對穩定盤勢和投資信心扮演一定作用。根據證交所統計，27日外資仍買超台股45.24億元，近一周三個交易日，外資累積買超217.4億元，顯示資金面仍持續偏多。

在題材面，廖哲宏表示，MWC(世界行動通訊大會)正式登場，延續我們先前看法，三星、華為、小米紛紛推出摺疊手機，新科技應用料將持續為相關產業挹注新的潛在成長動能；此外，多鏡頭、全面屏、5G也成為本次MWC的重點，未來新的應用發展對於產業的影響和貢獻亦值得持續關注。

廖哲宏表示，近期隨著iPhone降價，以及Android紛紛推出新產品，短期手機的需求有所回升，整體而言，我們認為智慧型手機全年出貨成長不易，投資聚焦仍以新功能以及產值增加的應用為主。另一方面，隨著許多公司陸續公布2018年財報以及今年預計配發的現金股利。殖利率將成為第二季投資人聚焦的重點之一。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，就資產配置的角度，今年展望良窳仍是關鍵依據，個股所屬產業回補動能高低是短期的重點之一。