美中貿易休戰及聯準會鴿派態度 新興股市延續反彈走勢

2019-03-04 08:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



美中貿易休戰期間延長及聯準會鴿派態度，提振美股及美國中小股市基金上漲4.22%及6.04%，引領全球股市二月上揚3.81%。

新興股市基金平均上漲1.96%，各區域股市中亞股表現優於拉丁美洲及東歐，大中華股市尤佳上漲6.01%，受到滬深股通北向資金一月淨流入金額607億人民幣創單月新高、今年來累積流入金額已達1121億，利多激勵股市勁揚。

印度股市反應對於後續國會大選不確定性的擔憂，以及印度與巴基斯坦緊張關係，二月僅小漲0.29%。市場擔憂美國再度加重對俄羅斯制裁，東歐股市下跌0.64%。拉丁美洲股市歷經1月份大幅高檔拉回，且投資人觀望退休金改革法案進展，二月下跌1.27%。

產業方面，科技業財報報喜，摩托羅拉解決方案公司、半導體股Skyworks、網路設備製造商思科系統、NVIDIA等財報強勁推升股價勁揚，Microchip科技預期本季將為公司循環底部帶動市場信心，推升半導體股走高，引領科技基金二月上揚6.23%。

美中貿易角力及聯準會縮表將近尾聲，十年期公債殖利率橫盤整理激勵公用事業上漲4.98%。沙烏地和俄羅斯暗示將加大減產力度、美中貿易談判正面發展與全球股市上漲等因素，激勵能源基金上漲3.08%。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，股市自今年以來的強勁反彈可能觸發獲利了結賣壓導致回檔壓力，惟中國兩會政策與美中貿易情勢發展若有持續利多消息，搭配外資資金回流，將有助中國與新興股市延續反彈走勢。

相較亞洲大型企業因營收來源較為廣泛、受成熟市場等全球需求變動影響較深，亞洲小型股更受到當地經濟環境影響，包含國內需求、人口結構、當地政府政策變動等，亞洲小型股的產業集中在科技、消費性耐久財、輕型工業、醫療保健等類股，營收來源更加側重於亞洲當地的內部需求，符合現階段政策作多、亞洲消費勢力抬頭的趨勢，其中潛在龐大資本增值空間值得投資人長線角度佈局。