今日台股盤前重點掃描

2019-03-04 07:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



一、蘋果5G新機 下單台系鏈

蘋果為推出第五代行動通訊（5G）iPhone做準備，首波先敲定最關鍵的印刷電路板（PCB）與相關材料訂單，台灣台光電、臻鼎-KY、台郡等三業者入列，成為第一批搶到5G iPhone商機的零組件廠。

二、台股3月 吹響軋空號角

台股3月吹響軋空號角，包括台積電、南亞科、台灣高鐵、中壽等123家上市櫃公司因應召開股東會前整理股東名冊需要，總計逾4.35萬張融券空單須在3月陸續強制回補。法人預期，在籌碼面軋空行情帶動下，有助大盤挑戰年線10,482點大關。

三、寶佳擴大買股 轉進科技類

寶佳集團旗下寶佳資產高達300億元的資金部位，投資策略出現轉向，在市場關注的幾檔金融股核心持股之外，也砸下約50億元資金買進科技與產業股，選股策略鎖定價值型投資，以多元化資產配置，進行布局。

四、5G商轉開動 白牌商機爆發

南韓三大電信商最快本月底推出第五代行動通訊技術（5G）商業服務，成為全球第一個5G商轉的國家，宣告全球進入5G時代。為加速5G普及並降低成本，國際主要電信業者組成的O-RAN聯盟宣布，將積極推動電信業擴大採購白牌設備，引爆新台幣數千億元商機大開，鴻海、智邦、明泰等業者大補。

五、工具機展登場 商機衝620億

美國總統川普宣布延後對陸加徵關稅，台灣機械公會理事長柯拔希說，這對於今（4）日登場的「2019年台北國際工具機展」來說是一項大利多，不但有助於廠商接單出貨，先前觀望的訂單也將陸續回流。

六、投信鎖碼股 作帳行情燒

時序邁入3月，隨著首季逐漸步入尾聲，投信開始面臨作帳績效壓力，部分基金經理人甚至準備開始拉抬作帳績效，因此「投信鎖碼股」將成為3月台股市場最受買盤矚目的亮點，預期將吸引投資人搶進搭轎。

七、雙優族群 布局主軸

台股周線連三紅，指數高檔震盪、進逼10,400點；法人昨（3）日表示，全球股市近期震盪加劇，在短線反彈幅度已大之際，操作轉趨保守，擇股建議首選「能度見高」與「成長性佳」等兩大題材。