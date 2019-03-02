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MWC落幕 5G、摺疊機概念股法人按讚

2019-03-02 11:25經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

全球行動通訊大會（MWC）落幕，今年展會的熱門焦點，聚焦在5G摺疊手機，帶動概念股近期表現。法人認為，摺疊機和5G是MWC最亮眼的兩個話題，上周並不如前一波漲得那麼兇，不過仍具有話題性，持續可以留意，漲多可能開始震盪，選股精準度要回到脈絡中。

MWC向來被視為通訊科技應用的風向球，上周一（25日）開展當天，MWC概念股一度搖身領漲族群，如有望負責供應三星摺疊機屏下指紋辨識模組的GIS-KY（6456），當天衝出波段高點117元；開發出首款5G數據機晶片的聯發科更受惠5G話題，大漲超過7%，漲至近七個月高點282.5元。

聯發科積極布局5G，今年在大會秀出首款5G晶片曦力Helio M70，為MWC期間，表現最強勢的5G概念股之一。聯發科該款5G晶片，已通過中國移動、諾基亞等廠商測試，有助其後續在5G首款單晶片（SOC）的表現；加上外傳英特爾5G晶片開發受阻，使聯發科有機會打進蘋果供應鏈；雙雙替其業績添支撐，前景看旺。

此外，智慧手機走向多鏡頭趨勢，亦在MWC中展露無遺，帶動大立光、玉晶光等鏡頭族群走揚。多鏡頭手機預計將從品牌商旗艦機種起步，大立光去年打入三星供應鏈，包括蘋果等全球前五大手機品牌，都為其客戶，可望因商機起飛而受惠；玉晶光則九成營收來自蘋果。

至於摺疊手機部分，三星和華為秀出兩款摺疊機，對相關概念股的助益有限，對相關個股而言，仍具話題性。如友達日前透露今年有機會推出柔性OLED智慧手機面板，即帶動其上周三（27日）股價升溫，上漲至11.35元，單日漲幅2.25%；外資也回頭，上周三轉賣為買，買超1萬338張。

法人指出，摺疊機對相關概念股推升力道不明顯，主要原因有二，其一是摺疊機要價不斐，初期量可能不會太多，再者是台灣廠商零組件供應有限，包括AMOLED面板等，是不是有機會打進供應鏈，還有待觀察。

MWC相關概念股雖首日表現表現強勢，不過隨後兩天，多數呈小幅降溫。法人表示，先前MWC話題發酵，已有一波漲幅，使上周漲勢並不顯著，但包括5G手機、多鏡頭等趨勢，長線還是在，相關族群仍值得關注，短期跟中長期的差異性要特別留意，漲多不需要短線追高。

5G摺疊手機MWC
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