MSCI升大陸A股權重 金管會：對外資投資台股影響有限

2019-03-01 22:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



金管會指出，MSCI調升陸股權對台股影響不大。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國際知名指數公司MSCI明晟宣布將三階段調升大陸A股佔指數權重，由目前5%提高至20%，市場關切是否不利台股、形成資金排擠效應。金管會針對此指出，MSCI調升陸股權重本就在其規劃中，過去十年來已是如此，但同期間外資持有台股市值比重不減反增，顯示MSCI權重調整變化與外資買超台股力道，沒有絕對關係，目前看來影響並不太大。

金管會副主委張傳章指出，金管會已有專案小組研究MSCI調升陸股權重對台灣資本市場的影響，也一直密切觀測各項數據，過去十年來，外資投資台股市值比重，從28.98%提高到今年1月底的38.26%，這段期間MSCI新興指數就逐漸提升大陸A股的權重，顯示MSCI針對大陸與台灣股市的權重調整，和外資投資台股的資金力道，沒有絕對關係。

他並表示，MSCI權重調整會影響被動式投資資金，但是還有很多主動型基金，會看好台股基本面而繼續投資台股市場，金管會的專案小組也持續進行各項活絡台股、做大台股的措施，包括鼓勵大企業上市櫃、鼓勵主動式基金投資台股、辦理招商引資活動，積極面對MSCI調整權重問題，以減緩MSCI未來進一步調降台股、調升A股權重對台灣資本市場的影響。